Xiaomi Band 8 oficjalnie. Poznaliśmy datę premiery opaski

Doczekamy się rewolucji?



Wszystko wskazuje na to, że już za kilka dni będziemy świadkami debiutu opaski Xiaomi Band 8 – czyli kolejnego przedstawiciela popularnej serii produktów. Chiński producent od pewnego czasu skąpi jednak informacji odnośnie do urządzenia i większość szczegółów pochodzi z nieoficjalnych przecieków. Można więc być przygotowanym na zalew informacji dopiero w momencie premiery sprzętu, co bez wątpienia jest dosyć intrygującym zabiegiem. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.





Xiaomi Band 8 już za kilka dni



Na początku marca informowaliśmy Was o doniesieniach opublikowanych przez serwis GoAndroid. Wtedy też dowiedzieliśmy się, iż najprawdopodobniej doczekamy się modułu Bluetooth 5.1, akumulatora litowo-jonowego DC 3,87 V oraz dwuczęściowego paska. Ta ostatnia zmiana niezbyt spodobała się potencjalnym konsumentom, lecz oczywiście firma wtedy nie potwierdziła plotek. Na to musieliśmy poczekać kilka tygodni.



Źródło: Xiaomi, GSM Arena



Jak się okazuje, właśnie ujawniono datę premiery opaski Xiaomi Band 8 – odbędzie się ona już 18 kwietnia o godzinie 19:00, kiedy to zorganizowana zostanie specjalna konferencja. Oczywiście należy pamiętać, iż mówimy o wejściu na rynek chiński, Polacy będą musieli poczekać zapewne około dwa miesiące, co raczej jest już standardem. Znając życie nie zabraknie jednak możliwości sprowadzenia sprzętu.



Przy okazji udostępniono kilka plakatów promocyjnych, z których wynika, że producent faktycznie zmienił nieco swoje podejście. Dwuczęściowy pasek stanie się bowiem faktem i Xiaomi chce uczynić ze swojej opaski coś na kształt elementu garderoby – zaprezentowane paski prezentują się dosyć interesująco i z pewnością wyróżniają się na tle tradycyjnych jednokolorowych.



Kilka grafik ukazuje nawet opcję zaczepienia Band 8 do buta czy traktowania opaski jako naszyjnika, co byłoby interesującym zabiegiem. To tak naprawdę wszystko co wiemy o urządzeniu, więcej szczegółów poznamy pewnie za kilka dni. Miejmy nadzieję, że Xiaomi pozytywnie nas zaskoczy – kto wie, może w końcu doczekamy się implementacji modułu GPS w podstawowym modelu?



To funkcjonalność, na którą użytkownicy czekają chyba najbardziej.



Źródło: GSM Arena