Ktoś zamknął gamingowy komputer w obudowie monitora CRT

Kosmos.



Jeśli lubicie nietypowe projekty związane z komputerami, to koniecznie musicie zapoznać się z tym tytułowym. Jeden z użytkowników pochwalił się dosyć nietypową realizacją – postanowił wykorzystać obudowę monitora CRT jako schowek dla współczesnego wyświetlacza oraz gamingowego PC z prawdziwego zdarzenia. Całość prezentuje się naprawdę okazale, choć sam proces budowy nie należał do najłatwiejszych. Przyjrzyjmy się temu wszystkiemu nieco bliżej.





Ten customowy komputer zrobi na Was wrażenie



Zapewne sporo osób kojarzy ogromne monitory CRT ważące nierzadko po kilkadziesiąt kilogramów. Można było odnaleźć je w praktycznie każdym domu, co obecnie prezentowałoby się raczej komicznie. Przywykliśmy już bowiem do cienkich urządzeń wyświetlających obraz i bardzo dobrze! Nostalgia rządzi się jednak swoimi prawami i niewątpliwie wielu użytkowników regularnie wspomina godziny spędzone przy archaicznym sprzęcie – zwłaszcza jeśli podczas przeglądania internetu natrafi się na jego zdjęcie.



Osobiście załapałem się jeszcze na czasy monitorów/telewizorów CRT i doskonale je pamiętam. Dlatego nie mogłem przejść obojętnie obok przedsięwzięcia opublikowanego na stronie Custom PC (opisała je również redakcja PC Gamer) – ktoś zdecydował się bowiem na zbudowanie komputera gamingowego wewnątrz obudowy wspomnianego już monitora. Brzmi abstrakcyjnie, wygląda abstrakcyjnie, ale przy okazji działa całkiem nie najgorzej.



Źródło: Custom PC



Podstawą konstrukcji jest Sony Trinitron, którego waga wynosi około 50 kilogramów. Niezbędne okazało się wymontowanie większości elementów wewnątrz sprzętu oraz stworzenie przestrzeni, by móc podziwiać wnętrze customowego komputera nazwanego Oazis ROG. Składa się na nie procesor Intel Core i7 6700K, karta graficzna Asus R9 Nano, płyta główna Asus Maximus VIII Impact, 16 GB pamięci RAM, zestaw chłodzenia wodnego oraz – rzecz jasna – oświetlenie RGB. Nie mówimy więc o wydajnościowym potworze, ale z pewnością przyjemnym zestawie.



Źródło: Custom PC



Największym problemem okazała się integracja 24-calowego ekranu od Asusa z panelem kontrolnym starego monitora od Sony – koniec końców misja zakończyła się sukcesem. Sam projekt zajął mężczyźnie około miesiąca i trzeba przyznać, że prezentuje się naprawdę okazale i bardzo nietypowo. Uroku dodają bez wątpienia czerwone i czarne akcenty dodane wokół wyciętych otworów.



Źródło: Custom PC



Jeśli więc myśleliście ostatnio nad jakimś nietypowym komputerem, to János Kerekes bez wątpienia stworzył jeden z nich. Na portalu Custom PC znajdziecie dosyć obszerny wywiad z nim przeprowadzony (link w źródłach), więc możecie nieco bardziej pogłębić swoją wiedzę na temat powyżej opisanego projektu.



Teraz pozostaje czekać na debiut kolejnych abstrakcyjnych konstrukcji.



Źródło: Custom PC, PC Gamer