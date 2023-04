Baterie Apple z kobaltem wyłącznie z recyklingu. I to jest coś

Trzeba szanować takie podejście.

Ekologia w wydaniu Apple

"Każdego dnia Apple wprowadza innowacje, by tworzyć technologie wzbogacające życie ludzi i chronić planetę, która jest wspólnym dobrem nas wszystkich"

"Od materiałów pochodzących z recyklingu w naszych produktach po czystą energię, która napędza nasze działania, nasza praca na rzecz środowiska jest integralną częścią wszystkiego, co robimy i co sobą reprezentujemy. Będziemy nadal przeć naprzód, wierząc, że świetna technologia powinna być dobra nie tylko dla użytkowników naszych produktów, ale i środowiska."

Bycie eko jest modne. Pamięta o tym oczywiście Apple, które dziś za pośrednictwem swojego biura prasowego pochwaliło się zapowiedzią realizacji ważnego postanowienia. Wszystkie baterie zaprojektowane przez tę firmę od 2025 roku mają korzystać z kobaltu pochodzącego w 100 procentach z recyklingu. Ponadto, do tego samego roku magnesy w urządzeniach Apple będą w całości wykorzystywać pierwiastki ziem rzadkich pochodzące z recyklingu, a wszystkie zaprojektowane przez Apple płytki drukowane będąwykonane z przetworzonej cyny i złoceń.W 2022 roku Apple znacznie rozszerzyło wykorzystanie kluczowych metali pochodzących z recyklingu i obecnie pozyskuje ponad dwie trzecie całego aluminium, prawie trzy czwarte wszystkich pierwiastków ziem rzadkich i ponad 95 procent wszystkich wolframu w produktach Apple z materiałów w 100 procentach pochodzących z recyklingu. Przybliża to Apple do celu, jakim jest wytwarzanie wszystkich produktów wyłącznie z materiałów pochodzących z recyklingu i źródeł odnawialnych. Co więcej, Apple chce do 2030 roku wszystkie swoje produkty uczynić neutralnymi pod względem emisji dwutlenku węgla.- powiedział Tim Cook, dyrektor generalny Apple.