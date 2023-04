ROG Phone 7 - premiera, cena i specyfikacja. Znamy szczegóły

ROG Phone 7 i ROG Phone 7 Ultimate oficjalnie

Marka ASUS Republic of Gamers odkryła karty i zaprezentowała najnowszą generację swojego flagowego smartfona dla graczy -. Seria obejmuje również mocniejszy wariant ROG Phone 7 Ultimate.Kluczowymi aspektami konstrukcji są procesor Snapdragon 8 Gen 2 oraz ulepszony system chłodzenia GameCool 7.Tajwański producent konsekwentnie zaznacza swoją obecność na dość wąskim rynku smartfonów dla graczy. Najnowszy model według producenta to "kolejny krok w ewolucji najbardziej wydajnego telefonu dla graczy na świecie". Co oferuje?ROG Phone 7 wykorzystuje moc obliczeniową flagowego procesora, który jest o 15% szybszy i 15% bardziej energooszczędny od jego poprzednika. Sprzęt wyposażono w maksymalnie 16 GB pamięci RAM LPDDR5X o przepustowości 8,533 Mb/s oraz 512 GB pamięci ROM UFS 4.0. W zakresie łączność Asus poszedł na całość - smartfon gotowy jest na obsługę WiFi 7 (802.11be) z Qualcomm FastConnect 7800, wsparciem dla ultra-szybkiego kanału 320 MHz, oraz Multi-Link Operation.