Xiaomi QLED TV Q2 - poznaliśmy polskie ceny nowych telewizorów

Xiaomi QLED TV Q2 w trzech rozmiarach

Przy okazji startu promocji Xiaomi Fan Festival, chiński producent zapowiedział dostępność na naszym rynku nowych telewizorów -. To pierwsze modele od Xiaomi bazujące na platformie Google TV, podobnie jak opisywany niedawno Xiaomi TV Box S drugiej generacji Producent podkreśla, że Google TV dodatkowo ułatwia porządkowanie wybranych treści i może nam rekomendować zbliżoną rozrywkę w oparciu o to, co oglądamy i co nas interesuje.W Polsce Xiaomi QLED TV Q2 dostępny będzie w trzech wymiarach:. Wszystkie zostały wyposażone w technologię Quantum Dot Display, Dolby Atmos i Dolby Vision. Telewizor otrzymał głośniki stereo o mocy 30 W. Bezramkowy, pełnoekranowy wyświetlacz o rozdzielczości 4K Ultra-HD wyświetla ponad miliard kolorów.