Znany producent smartfonów z widmem zakazu sprzedaży

Efekt sporu z Nokia.

Vivo z widmem zakazu sprzedaży w Niemczech

"vivo w pełni szanuje własność intelektualną i jest zaangażowane w badania i rozwój. W ostatnich latach vivo zawarło umowy wzajemnego licencjonowania z wieloma wiodącymi firmami. Negocjowaliśmy z Nokią odnowienie wzajemnych licencji, ale jak dotąd nie udało nam się dojść do porozumienia. Jesteśmy głęboko przekonani, że Nokia nie spełniła jeszcze swojego obowiązku oferowania licencji na warunkach "FRAND" (uczciwych, rozsądnych i niedyskryminujących).

Z rozczarowaniem przyjęliśmy decyzję Sądu Rejonowego w Mannheim i poczyniliśmy niezbędne przygotowania do zawieszenia sprzedaży i marketingu przedmiotowych produktów za pośrednictwem oficjalnych kanałów vivo Germany, jeśli okaże się to konieczne. Przygotowujemy się do odwołania od tej decyzji i rozważamy inne opcje. W międzyczasie będziemy kontynuować negocjacje z firmą Nokia w celu rozwiązania sprawy zgodnie z warunkami FRAND."

Niemiecki rynek okazuje się bardzo wymagający dla chińskich producentów smartfonów. W sierpniu 2022 roku marki Oppo i OnePlus zostały pozbawione możliwości sprzedaży swoich telefonów na terenie tego kraju. Było to spowodowane wieloletnim sporem licencyjnym z firmą Nokia, który zatacza coraz szersze kręgi. Teraz okazuje się, że korporacja BBK Electronics ma kolejny orzech do zgryzienia. Los dwóch jej marek może podzielić trzecia - Vivo.W tym tygodniu Sąd Okręgowy w Mannheim w Niemczech podjął decyzję w sprawie Nokii i Vivo. Sąd ten orzekł, że w związku z fiaskiem negocjacji w sprawie opłat licencyjnych, Vivo będzie zmuszone zaprzestać sprzedaży smartfonów w Niemczech, o ile te będą zawierały technologię opatentowaną przez Nokię. Vivo i Nokia miały umowę do 2021 roku, ale licencja nie została przedłużona.Vivo w swoim oświadczeniu, opublikowanym w niemieckim biurze prasowym, przedstawia się jako stronę poszkodowaną. Przedstawiciele marki twierdzą, że licencja Nokii nie była czymś, co można określić mianem umowy uczciwe, rozsądnej lub niedyskryminującej.