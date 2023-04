Premiera NVIDIA GeForce RTX 4070. MSI pokazało autorskie modele

Niespodzianka.

NVIDIA GeForce RTX 4070 - specyfikacja

MSI GeForce RTX 4070

MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio

MSI GeForce RTX 4070 Gaming Trio

MSI GeForce RTX 4070 Ventus 3X OC

MSI GeForce RTX 4070 Ventus 3X

MSI GeForce RTX 4070 Ventus 2X OC

MSI GeForce RTX 4070 Ventus 2X

Dziś NVIDIA oficjalnie zaprezentowała najtańszą kartę graficzną z najnowszej serii GeForce RTX 40. Mowa o, który jest następcą układu GeForce RTX 3070, oferując jednak znacznie wyższą wydajność i jeszcze lepszą wydajność energetyczną. Jeśli zastanawiałeś się nad zakupem RTX 3070, RTX 3070 Ti lub nawet RTX 4080, NVIDIA da Ci tą premierą dużo do myślenia.GeForce RTX 4070 to 12 GB pamięci GDDRX6X, korzystającej z 192-bitowej szyny danych. Taktowanie pamięci wynosi 1313 MHz, a ich prędkość to 21 Gb/s. Zegar procesora AD104 działa z taktowaniem 1920 MHz oraz 2535 MHz w trybie Boost. Wszystko to przy zachowaniu TGP na poziomie 200 W oraz średnim poborze mocy w wymagających grach szacowanym na 186 W.Dla porównania, TGP RTX 3070 Ti to aż 290 W, a RTX 3070 - 220 W.NVIDIA GeForce RTX 4070 to także 184 jednostki TMU, 184 rdzenie Tensor 4. generacji, 46 rdzeni RTX 3. generacji i 68 ROP. Karta wspiera oczywiście kodek AV1.NVIDIA podaje, że nowość jest 1,7 razy szybsza z DLSS 3 niż GeForce RTX 3070 Ti z DLSS 2. Jest także średnio o 20% szybsza w tradycyjnym renderingu, przy zapotrzebowaniu na energię niższym o 23%.Cena referencyjnej wersji NVIDIA GeForce RTX 4070 to. Każdy nabywca takiego układu otrzyma gratis karnet bojowy Overwatch 2. Karty trafią do sprzedażyDziś swoje propozycje niereferencyjne zaprezentowali czołowi producenci kart graficznych, w tym firma MSI, która pokazała dwa modele w aż sześciu wariantach. MSI GeForce RTX 4070 są reklamowane jako idealne urządzenia do obsługi nowoczesnych gier w ponad 100 klatkach na sekundę w rozdzielczości 1440p.to wyceniona napropozycja dla bardziej wymagających graczy, szukających wydajnej i cichej karty graficznej, z ładnym podświetleniem. Kluczowym elementem tej serii produktów jest konstrukcja wentylatorów TORX FAN 5.0, która bazuje na zestawach trzech łopatek wentylatora połączonych ze sobą zewnętrznym łącznikiem, dmuchających powietrze na system chłodzenia TRI FROZR 3.Karta MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio jest wyposażona w niklowaną miedzianą płytę bazową oraz 6 ciepłowodów w rdzeniu radiatora, które skutecznie odprowadzają ciepło. Metalowy backplate z otworami ułatwiającymi przepływ powietrza zwiększa efektywność rozpraszania ciepła i wytrzymałość karty graficznej, a przez zastosowanie szeregu podkładek termicznych zapewnia dodatkowe pasywne chłodzenie.to nieco tańszy, bo kosztującymodel. To coś dla graczy poszukujących dobrego stosunku ceny do wydajności. Karty będą dostępne w wariantach podkręconym i zwykłym oraz z systemem chłodzenia składającym się z dwóch lub trzech wentylatorów TORX 4.0 - wszystkie wzmocnione przez płytkę tylną (backplate), pozbawione podświetlenia oraz korzystnie wycenione.Do sklepów trafią:Źródło: NVIDIA, MSI