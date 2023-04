Samsung Galaxy S23 i S23+ robią nieostre, rozmyte zdjęcia. Co się dzieje?

Poważny problem.

Samsung Galaxy S23 - nieostre zdjęcia

Konsumenci płacąc krocie za coraz droższe flagowe smartfony czołowych marek oczekują od nich nie tylko najwyższej klasy działania, ale również niezawodności. Niestety, praktyka pokazuje, że nawet najdroższe produkty miewają niedoróbki i najbardziej dopracowane oprogramowanie bywa zawodne. Doskonałym przykładem na to jest sytuacja, jakiej doświadczają użytkownicy dwóch z trzech modeli smartfonów z rodziny Samsung Galaxy S23 Jakość zdjęć to jedna z niewielu rzeczy, za które dopłaca się krocie, decydując się na zakup flagowego smartfona. Wygląda na to, że południowokoreański producent w tej akurat kwestii dość mocno pokpił sprawę. Internauci skarżą się bowiem na ostrość fotografii wykonywanych za pośrednictwem smartfonów Samsung Galaxy S23 i Samsung Galaxy S23+. Co ciekawe, bug nie dotyczy najdroższego modelu Samsung Galaxy S23 Ultra.Użytkownicy modeli z rodziny Samsung Galaxy S23 mają niemały problem. Wykonywane przez nich zdjęcia są mocno rozmywane, zawsze z lewej strony kadru. Na usterki nie narzekają absolutnie wszyscy posiadacze wymienionych tu urządzeń, ale patrząc na liczbę doniesień w sieci, dotykają one sporej rzeszy osób.