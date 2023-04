Nowa seria Redmi Note 12 ma coś dla każdego. Takiej premiery jeszcze nie było

Zobacz, co ma Ci do zaoferowania.

Redmi Note 12 Pro 5G - prawie taki sam, ale...

Redmi Note 12 5G - optymalny wybór w rozsądnej cenie

Redmi Note 12 - idealny smartfon do 1000 złotych?

Nowa seria Redmi Note 12 ma coś dla każdego

Redmi Note 12 Pro+ 5G. | Źródło: RedmiRedmi Note 12 Pro+ 5G spośród konkurentów z segmentu cenowego wyróżnia się bez dwóch zdań aparatem fotograficznym o rozdzielczości 200 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu (OIS to nowość w serii Redmi Note!) i jasnym obiektywem f/1.7, wpływającym pozytywnie na poprawę jakości fotografii wykonywanych nocą. Testuję go od jakiegoś czasu i muszę przyznać, że takiej jakości zdjęć w tej serii smartfonów jeszcze nie było. Oczywiście, ma ona swoją cenę, ale Redmi Note 12 Pro+ 5G ma znacznie więcej zalet - i nie mówię tu tylko o towarzyszącym aparatowi głównemu sensorze z obiektywem ultraszerokokątnym i kamerce do makrofotografii.Mocną stroną Redmi Note 12 Pro+ 5G jest bez wątpienia wydajność jego działania. Wykonany w litografii 6-nanometrowej układ MediaTek Dimensity 1080 to naprawdę udany procesor, który wraz ze zintegrowanym w nim czipem graficznym gwarantuje płynną pracę tak oprogramowania, jak i nawet wymagających gier. Nadąża za nim pojemna bateria 5000 mAh, którą da się naładować dosłownie w trymiga za sprawą ładowania HyperCharge o mocy 120 W. Od 0 do 100 procent smartfon ładuje się w około 19 minut! Tej mocy ładowania może mu pozazdrościć niejeden flagowiec.Redmi Note 12 Pro+ 5G. | Źródło: RedmiW tej cenie od smartfona można, a wręcz trzeba wymagać pięknego ekranu. 6,67-calowy wyświetlacz Flow AMOLED bezapelacyjnie wpisuje się w te wymagania. To jeden z najładniejszych ekranów w tej półce cenowej i najładniejszy z wyświetlaczy zastosowanych do tej pory w smartfonach Redmi. Rozdzielczość 2400x1800 pikseli, wsparcie dla Dolby Vision, czyniące animacje jeszcze płynniejszymi odświeżanie obrazu na poziomie 120 Hz oraz jasność szczytowa wynosząca aż 900 nitów (!) dopełniają pozytywnego obrazu całości.Redmi Note 12 Pro+ 5G ma wiele cech znanych flagowców i w tym kontekście jego wyższa od reszty przedstawicieli serii cena wydaje się zrozumiała.Redmi Note 12 Pro 5G dzieli większość cech ze swoim droższym odpowiednikiem z "plusem" w nazwie. Z jakiegoś powodu kosztuje on jednak 400 złotych mniej. Różnice te nie są kolosalne i Waszej ocenie pozostawiam to, czy warto zachować te kilka "stówek" w kieszeni.Redmi Note 12 Pro 5G. | Źródło: RedmiRedmi Note 12 Pro 5G to przede wszystkim aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix, również z OIS! Czy przekłada się to na gorszą jakość zdjęć? Wydaje mi się, że na małym ekranie większość konsumentów nie dostrzeże różnicy, jednak nie chce w tej sprawie jednoznacznie wyrokować. Redmi Note 12 Pro 5G wykorzystuje sensor Sony IMX766, znany chociażby z flagowych smartfonów Xiaomi 12, znacząco poprawiających jakość zdjęć nocnych. Ponadto, Redmi Note 12 Pro 5G to nieco wolniejsze, choć wciąż bardzo szybkie, ładowanie 67 W. Wreszcie, tańszy smartfon ma 6 GB pamięci RAM i 128 GB na dane zamiast odpowiednio 8 i 256 GB.Redmi Note 12 Pro 5G. | Źródło: RedmiRedmi Note 12 Pro 5G ma jedną przewagę nad Redmi Note 12 Pro+ 5G. Jest od niego... lżejszy. Waży zaledwie 187 gramów - nieco droższy odpowiednik legitymuje się masą wynoszącą 210,5 grama.Trzeci z modeli, wyceniony na 1599 złotych Redmi Note 12 5G, to propozycja dla osób szukających smartfona za ok. 1500 złotych. Tym, co zwraca uwagę w smartfonie za te pieniądze jest na pewno obsługa łączności 5G, pozwalającej na szybsze połączenie z Internetem, ale też bezproblemowe korzystanie z sieci na koncertach, meczach i w centrach wielkich miast. Pojemność sieci 5G jest wyższa od sieci 4G i warto o tym pamiętać.Redmi Note 12 5G. | Źródło: RedmiWszystkie cztery premierowe smartfony wykorzystują 6,67-calowe ekrany AMOLED o odświeżaniu 120 Hz. W przypadku tego oraz jeszcze tańszego telefonu jest to jednak panel AMOLED DotDisplay o... jeszcze większej jasności maksymalnej. Szczytowo wynosi aż 1200 nitów, dzięki czemu wyświetlany obraz prezentuje się doskonale również w bardzo intensywnym słońcu. Dzięki certyfikatowi Netflix HD wysoką jakość obrazu da się docenić też oglądając filmy na VOD.Wielu potencjalnym nabywcom Redmi Note 12 5G może spodobać się fakt, że zamiast dwóch kart SIM w standardzie 5G da się tu zastosować jedną kartę SIM i dodatkową kartę pamięci na dane. Naturalnie jest też wsparcie dla NFC, podczerwień, Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.1.Redmi Note 12 5G. | Źródło: RedmiDługi czas działania zapewnia tu bateria o pojemności 5000 mAh, wspierająca szybkie ładowanie 33 W. Ono nadal jest całkiem szybkie, serio. Z resztą, zastosowany tu układ Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 skutecznie zarządza zużyciem energii i wcale nie wykazuje na nią gigantycznego apetytu. Zapewnia przy tym płynne działanie w większości gier i w zasadzie każdej apce.Miłośnicy fotografii mobilnej docenią fakt, że oprócz aparatu głównego 48 Mpix jest tu także aparat 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym. Pozwala to wygodnie robić zdjęcia w jeszcze większej liczbie sytuacji, mogąc z bliska objąć w kadrze jeszcze więcej obiektów.Do 16 kwietnia lub do wyczerpania zapasów, osoby zainteresowane zakupem Redmi Note 12 Pro 5G (6/128 GB) mogą skorzystać z promocji. Kupując smartfon za 1899 zł można otrzymać aż 300 zł na konto. FInalna cena telefonu wyniesie zatem zaledwie 1599 zł.Na naszej grupie poświęconej smartfonom na Facebooku widzimy wysyp pytań o smartfony w cenie do ok. 1000 złotych. Wiecie jak to jest: wszyscy ekscytują się najdroższymi flagowcami, ale gdy przychodzi co do czego szukają sprzętu z raczej przeciwnego bieguna cenowego. Jak wiele fajnych cech może mieć urządzenie za takie właśnie pieniądze? Jak pokazuje seria Redmi Note 12, sporo.Redmi Note 12. | Źródło: RedmiRedmi Note 12 (999 złotych za wersję 4/64 i 1099 złotych za wariant 4/128) to przede wszystkim ten sam 6,67-calowy ekran AMOLED DotDisplay, co w droższym Redmi Note 12 5G. Jasny, czytelny niezależnie od warunków oświetleniowych i po prostu ładny. Wspiera funkcję always-on, prezentując najważniejsze powiadomienia na wygaszonej matrycy. W tej półce cenowej taki ekran to obecnie ewenement.Redmi Note 12. | Źródło: RedmiKolejny istotny atut to niezależne wsparcie dla dwóch kart SIM (4G) oraz karty pamięci w standardzie micro SD. Dotyczy to zarówno tańszej wersji 4/64, jak i droższego o 100 złotych wariantu Redmi Note 12 4/128. Podobnie jak wszystkie pozostałe smartfony z serii jest tu też obecne złącze audio jack 3.5 mm, umożliwiające podłączenie słuchawek przewodowych. Nie zabrakło NFC, czyli modułu pozwalającego wygodnie płacić smartfonem w sklepie.Redmi Note 12. | Źródło: RedmiPomimo tak atrakcyjnej ceny Redmi Note 12 baterię o pojemności 5000 mAh da się ładować z całkiem wysoką mocą wynoszącą 33 W. Ładowarka oczywiście jest w zestawie, podobnie jak przezroczyste etui chroniące smartfon przed uszkodzeniami mechanicznymi.Miłym zaskoczeniem są aż trzy aparaty. Oprócz podstawowego (50 Mpix) i tego do makrofotografii (2 Mpix) jest też ceniony obiektyw ultraszerokokątny, współpracujący z matrycą 8 Mpix. Ultraszeroki kąt w smartfonie za 1000 złotych? Szanuję to, a każdy kupujący z pewnością doceni.Wreszcie, Redmi Note 12 oferuje tak ważne w tym segmencie cenowym płynne działanie. Jej gwarantem jest energooszczędny chipset Snapdragon 685, wykonany w 6-nanometrowym procesie technologicznym. Wspiera go pamięć RAM LPDDR4X. Rzecz jasna najwydajniejsze trójwymiarowe gry nie będą działały tak dobrze jak na droższych urządzeniach z tej serii, a aplikacje włączały nieco wolniej, ale hej! W dzisiejszych czasach tak wiele dobrego w smartfonie za 999 złotych to rzecz w zasadzie niespotykana.Na kupujących czeka aktualnie atrakcyjna oferta. Od 30 marca do 16 kwietnia lub do wyczerpania zapasów, ze zwrotem części kosztu zakupu (ang. cashback) można kupić Redmi Note 12 (4/128 GB), płacąc 1099 zł i otrzymując potem 200 zł zwrotu na konto, co daje cenę 899 zł.Nie ukrywam, że najdroższy w serii Redmi Note 12 Pro+ 5G bardzo przypadł mi do gustu. Powiedzmy, że mógłbym być klientem na taki smartfon. Bez wahania wymieniłbym Redmi Note 8 Pro mojej babci na Redmi Note 12, bo wiem, że nie potrzebuje wiele więcej do szczęścia, a telefon ten będzie dobrą aktualizacją dla kilkuletniego przedstawiciela tej serii. Osobom szukającym kompletnego smartfona za 1500 złotych poleciłbym obejrzenie Redmi Note 12 5G. Ma sporo cech przemawiających za jego zakupem.Pośród nowych propozycji marki Redmi coś dla siebie powinna znaleźć lwia część polskich konsumentów. I to właśnie powinno zadecydować o jej sukcesie.Materiał powstał w ramach płatnej współpracy z Xiaomi