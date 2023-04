Migracja konta Fitbit do Google. Podano szczegóły

Zmiana sposobu logowania do Fitbit

foto. Google

Użytkownicy urządzeń amerykańskiej marki Fitbit muszą przygotować się na zmiany. Na szczęście do 2025 roku firma należąca obecnie do Google nie będzie wymuszać migracji u osób, które już teraz posiadają konto Fitbit.Omawiane zmiany są następstwem przejęcia Fitbit przez Google , które zostało ogłoszone jeszcze w 2019 roku. Przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją urządzeń noszonych wycenione zostało wówczas na 2,1 miliarda dolarów.Najnowsze wieści nie są zaskoczeniem, jeszcze w zeszłym roku Google zapowiedziało, że docelowo wszyscy użytkownicy Fitbit będą musieli przejść na konto Google. Zmiana sposobu logowania jest na razie opcjonalna, ale osoby konfigurujące nowe urządzenia, które wcześniej nie korzystały z konta Fitbit mogą logować się jedynie za pomocą Google.Google podkreśla, że obecni użytkownicy nie muszą natychmiast podejmować żadnych działań. Zmiana sposobu logowania będzie wymagana od 2025 roku. Dokładnej daty nie podano.Migracja wiąże się z przeniesieniem wszystkich danych historycznych na konto Google. Amerykański gigant zachwala tutaj ujednolicone mechanizmy kontroli prywatności. Użytkownicy otrzymają możliwość zarządzania wszystkimi danymi Fitbit w Centrum prywatności Google. Co ważne, dane dotyczące zdrowia i dobrego samopoczucia zgromadzone przez Fitbit nie będą wykorzystywane w celach reklamowych i nadal będą przechowywane oddzielnie od danych Google Ads.Źródło: Google