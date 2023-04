Ogromny aparat w Xiaomi 13 Ultra. Wyciekły grafiki zdradzające wygląd flagowca

Imponujący flagowiec.

foto. smartprix

foto. smartprix

Najważniejszym elementem konstrukcji będzie oczywiście monstrualny zestaw aparatów. Xiaomi postawiło na okrągłą wyspę aparatów, która zdecydowanie wstaje poza korpus. Wygląd całości nawiązuje oczywiście do ubiegłorocznego Xiaomi 12S Ultra OnLeaks podaje, że na pokładzie znajdziemy 1-calowym główny sensor, który zostanie sparowany z trzema dodatkowymi 50-megapikselowymi aparatami. Pozostałe parametry z pewnością będą flagowe, podobnie jak cena urządzenia.Poprzednie wersje "Ultra" były dostępne tylko w niektórych regionach. Na szczęście tym razem ma być lepiej. Podobno Xiaomi zamierza wypuścić swojego najmocniejszego flagowca na rynek globalny. Miejmy nadzieję, że tak się stanie.Na razie nie mamy oficjalnych cen, ale wiadomo już co nieco na temat chińskich wariantów. Podstawowy model będzie oferował 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci za 6299 CNY, co odpowiada 916 USD (ok. 4000 zł). Oczekuje się, że Xiaomi 13 Ultra 12/512 GB będzie dostępny w cenie 6799 CNY (988 USD ~ 4230 zł), podczas gdy najwyższa wersja 16/512 GB ma kosztować 7499 CNY (1090 USD ~ 4700 zł). Ceny bazują na plotkach i trzeba traktować je z przymrużeniem oka.