Mandaty za jazdę hulajnogą elektryczną. Co można, a czego nie?

Gdzie można jeździć hulajnogą elektryczną?

Jak szybko można jeździć hulajnogą elektryczną?

Hulajnoga elektryczna - mandat za jazdę po spożyciu alkoholu

Za co można dostać mandat na hulajnodze elektrycznej?

No niestety. | Źródło: Canva ProZasadniczo na hulajnodze elektrycznej powinno się jeździć na drodze dla rowerów lub na pasie ruchu dla rowerów w przypadku ciągu dla rowerów i pieszych. Niezastosowanie się do tego wymogu skutkuje mandatem wynoszącym 100 złotych.Jeśli w pobliżu nie ma drogi rowerowej lub pasa dla rowerów, kierujący hulajnogą elektryczną może poruszać się jezdnią, o ile ruch pojazdów odbywa się po niej z prędkością nie większą niż 30 km/h lub chodnikiem, z prędkością odpowiadającej ruchu pieszych. Za naruszenie przepisów dotyczących korzystania z chodnika czeka mandat w wysokości 200 złotych.Źródło: BirdJaką prędkością można się poruszać hulajnogą elektryczną po chodniku? Przyjęło się, że to 4-5 km/h. Za przekroczenie tej prędkości mandat wynosi zawsze 300 złotych. Nie jest to jednak maksymalny mandat za przekroczenie prędkości na hulajnodze elektrycznej, o czym napisałem nieco dalej.na chodniku oraz drodze dla pieszych kierujący UTO ma obowiązek ustępowania pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudniania jego ruchu. Mandat za zbyt szybką jazdę na chodniku, nieustąpienie pierwszeństwa pieszym lub utrudnianie ruchu wynosi 300 złotych.Wspomniałem już, że po chodniku kierujący hulajnogą elektryczną może poruszać się z prędkością odpowiadającą ruchu pieszych. Co do zasady, prędkość maksymalna hulajnogi elektrycznej powinna wynosić co najwyżej 20 km/h. Za jej przekroczenie poza chodnikiem obowiązuje standardowy taryfikator - taki sam jak dla kierowców samochodów osobowych.Liczba wypadków na hulajnogach elektrycznych rośnie, a winna jest często brawura kierujących. | Źródło: Canva ProCo istotne, obowiązkiem kierującego jest sygnalizowanie zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu kierunkowskazem, a w przypadku jego braku przez wyciągnięcie ręki w stronę zamierzonej. Wyciąganie nogi nie jest ujęte w przepisach, pomimo tego, iż to znacznie bezpieczniejsza opcja niż wyciąganie ręki.Przepisy w tej kwestii są zbliżone do przepisów dotyczących kierowców aut, jednakże nie identyczne. Za jazdę po spożyciu alkoholu (od 0,2 do 0,49(9) promila) grozi mandat w wysokości 1000 złotych. Za jazdę w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) grozi mandat wynoszący 2500 złotych.Tu odpowiedź jest krótka: nie.Pamiętać należy o tym, aby hulajnogę elektryczną parkować w miejscu do tego przeznaczonym lub jak najdalej od jezdni na chodniku, równolegle do krawędzi, pozostawiając 1,5 metra szerokości chodnika dla pieszych. Złe parkowanie hulajnogą skutkuje mandatem w wysokości 100 złotych.Źródło: SharpNie, jest to prawnie zabronione oraz niebezpieczne. Mandat w tym przypadku wynosi aż 300 złotych.Co ciekawe, kierujący hulajnogami elektrycznymi są karani również za nietrzymanie obu rąk na kierownicy (50 złotych) oraz za jazdę równolegle do innego uczestnika ruchu na jezdni, na przykład innego użytkownika UTO (50 złotych).Jeździjcie rozważnie i uważajcie na siebie i innych.Źródło: mat. własny, zdj. tyt. Canva Pro