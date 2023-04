Co powiecie na cosplay dysków SSD M.2 ze Star Wars?

Niezła ciekawostka.

Dyski SSD M.2 rodem z Gwiezdnych Wojen

W świecie komponentów komputerowych sporadycznie zdarzają się przypadki urządzeń i akcesoriów wychodzących poza schemat. Miłośnicy personalizowania komputerów stacjonarnych chcą, aby ich sprzęt się wyróżniał, ale na ogół kończy się to na odpowiednim doborze kolorystycznym podzespołów i ustawienia podświetlenia RGB. Seagate wraz z producentem układów chłodzenia, firmą EKWB, zaprezentował właśnie nietuzinkowe nośniki SSD.Firma Seagate wprowadziła do sprzedaży nową linię licencjonowanych dysków SSD wykorzystujących radiatory z motywami z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Dyski(spróbujcie to zapamiętać, powodzenia), są oferowane w wersjach o pojemności 1 TB i 2 TB.Każdy z dysków ma specjalny mechanizm umożliwiający wymianę radiatora z podświetleniem. Iluminowana część oraz towarzysząca jej rękojeść naśladują miecze świetlne, należące do postaci z sagi Star Wars -oraz. Na płycie głównej musi znajdować się złącze 5V do podpięcia przewodu zasilającego LED na obudowie dysku.Na szczęście na efektownym wyglądzie nie poprzestano. Dyski cechuje sekwencyjny odczyt danych z prędkością do 7300 MB/s i sekwencyjny zapis do 6900 MB/s. Wszystkie są objęte pięcioletnią gwarancją i trzyletnimi usługami odzyskiwania danych, a ich średni czas między awariami (TBW) wynosi 1,8 miliona godzin.Wariant 1 TB wyceniono na 109 dolarów (ok. 467 złotych), a 2 TB na 188 dolarów (ok. 806 złotych). Obawiam się, że będziecie musieli na nie zapolować za granicą. Będą mocno limitowane i nie spodziewamy się ich debiutu w Polsce.Źródło: EKWB