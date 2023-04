Cisco wycofując się z Rosji zastosowało autodestrukcję

Byle tylko Rosjanie się nie wzbogacili.

Cisco zniszczyło cały swój sprzęt w Rosji

Cisco to jedna z firm, które wycofały się z Rosji w związku z agresją wojskową tego kraju w Ukrainie. Jak się teraz okazuje, podmiot ten dokonał wyjścia z rynku tak radykalnego, jak prawdopodobnie żaden inny.dosłownie wczytało protokół autodestrukcji. Wszystko po to, aby Federacja Rosyjska nie mogła zagarnąć żadnych dóbr należących do korporacji.Taktyka spalonej ziemi polega na niszczeniu dosłownie wszystkiego, co może być przydatne na wojnie stronie przeciwnej. Podobne podejście do sprawy, choć oczywiście nie w wydaniu militarnym, zabronionym przez prawo międzynarodowe, zastosowała firma Cisco, opuszczając rynek rosyjski. Jak podaje rosyjska agencja informacyjna TASS, Cisco w styczniu 2023 roku zniszczyło swój sprzęt warty 23,5 miliona dolarów, czyli ok. 100 milionów złotych.Raport TASS wskazuje, że sprzęt biurowy, pojazdy, a nawet meble zostały zniszczone, gdy amerykańskie przedsiębiorstwo informatyczne wycofywało się z Moskwy. Zniszczono części zamienne do sprzętu znajdującego w Rosji, próbki demonstracyjne orazrosyjskiego oddziału Cisco. Decyzję podjęto rzekomo jeszcze w sierpniu ubiegłego roku. Cisco ponoć obawiało się, że sprzęt wpadnie w ręce Rosjan, którzy mogą na nim zarobić.