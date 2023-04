Polski rząd robi zakupy. Politycy dostaną tablety za miliony złotych

Zakup sfinansują obywatele.

Nie tylko uczniowie polskich szkół podstawowych dostaną w tym roku darmowy sprzęt elektroniczny. Dostaną go również posłowie i senatorowie. Kancelarie Sejmu i Senatu zapowiedziały, że szykują się do zakupu nowych tabletów. Ich wartość w przypadku Sejmu ma opiewać na, a w przypadku Senatu -. Obie Kancelarie twierdzą, że "zakup jest opłacalny".Na obecny rok szykowane są dwa duże zamówienia publiczne związane z zakupem elektroniki użytkowej dla polskich polityków. Mowa o zakupie nowych tabletów w związku z tegorocznymi wyborami oraz zmianą kadencji poszczególnych posłów i senatorów. To standardowa procedura, jaka miała już miejsce w 2019 roku.Centrum Informacyjne Sejmu podało RP.pl, że zamówionych zostanie więcej tabletów, niż wynosi liczba posłów. Nadwyżka tabletów ponad liczbę 460 pełnić będzie funkcję rezerwowych. Z niektórych skorzystają pracownicy Kancelarii Sejmu. W 2019 roku Sejm zakupił 600 tabletów. Senat jest bardziej powściągliwy w wydatkach i zakupi ich dokładnie 100, co odpowiada liczbie senatorów.

Ile kosztował będzie każdy tablet?

Po co posłom i senatorom tablety?

"Cyfryzacja obiegu sejmowych dokumentów jest rozwiązaniem korzystnym – przyspiesza ich dostarczanie adresatom, a poprzez oszczędność papieru jest też ekologiczna (w segmencie druków sejmowych oszczędność papieru sięga 90 proc.). Papierowe druki sejmowe powstają obecnie w pojedynczych egzemplarzach, głównie na potrzeby Biblioteki Sejmowej"

"Są one częścią systemu udostępniania posłom informacji, umożliwiają zdalny udział w posiedzeniach Sejmu i komisji sejmowych oraz składanie interpelacji i zapytań poselskich."

Apple iPad 10. generacji. | Źródło: mat. własnyŁatwo obliczyć cenę pojedynczego tabletu, przy założeniu zakupu łącznie 700 tabletów. Każde z urządzeń kosztowało będzie, o ile oczywiście pieniądze nie zostaną spożytkowane nie tylko na elektronikę użytkową, ale także inne koszty związane z zamówieniem. Za ok. 4000 złotych da się kupić na przykład tablet. Nie wiadomo po co posłom i senatorom aż tak drogie tablety, kupowane przecież za publiczne pieniądze.Warto dodać, że tablety będą kosztowały niemal dwukrotnie więcej niż każdy z laptopów dla uczniów klas 4. szkół podstawowych.– podaje Centrum Informacyjne Sejmu.Wymiany dokonuje się przede wszystkim w związku z kwestiami bezpieczeństwa. Nawet jeśli posłowie nie mają niczego do ukrycia, to zapewne woleliby, żeby pewne informacje nie wpadły w niepowołane ręce. Każdy z posiadaczy tabletu na koniec kadencji może wykupić go w atrakcyjnej cenie. Jak atrakcyjnej? W 2019 roku Interia podawała, że ceny wykupu wahały się w granicachŹródło: RP.pl