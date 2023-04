Apple wstrzymało produkcję czipów. Ceny jednak zbyt wysokie?

Kryzys dotyka każdego.

Produkcja czipów Apple M2 wstrzymana

Większość premierowych urządzeń Apple sprzedaje się doskonale. Niech świadczą o tym chociażby rewelacyjne wyniki sprzedażowe smartfonów iPhone w 2022 roku . Nie jest jednak tak, że absolutnie każdy produkt okazuje się kurą znoszącą złote jajka. Wygląda na to, że sprzedaż nowych komputerów MacBook Pro idzie znacznie gorzej niż zakładano. Firma z Cupertino musiała z tego powodu zawiesić produkcję swoich nowych układów Apple M2 Powiedzmy sobie to jasno: Apple jest mistrzem, jeśli chodzi o efektywność energetyczną swoich czipów. Oczywiście układy wykorzystujące architekturę ARM nadal nie mają podejścia do najwydajniejszych procesorów- nawet z tym nie polemizujcie - ale trudno nie zachwycać się ich działaniem. O ile jednak najnowsza generacja czipów Apple M2 przyniosła wzrost wydajności tak GPU, jak i CPU, dla wielu osób okazał się on prawdopodobnie zbyt niewielki, aby usprawiedliwić zakup nowego MacBooka Pro. Innych odstraszyć mogły ceny oraz szalejący na świecie kryzys.