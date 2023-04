FRITZ!Repeater 3000 AX - trójzakresowy wzmacniacz sygnału z Wi-Fi 6 już dostępny

Wi-Fi i Mesh w każdym pokoju

AVM, niemiecki producent urządzeń sieciowych, ogłosił właśnie wprowadzenie do Polski, trójpasmowy wzmacniacz sygnału rozszerzający funkcjonalność sieci domowej o szybkie Wi-Fi 6 i inteligentną technologię Mesh.Jak podkreśla producent, za pomocą nowego wzmacniacza FRITZ!Repeater 3000 AX i systemowi Mesh Wi-Fi, w połączeniu z routerem FRITZ!Box, można zbudować inteligentną sieć domową, która optymalnie pokryje zasięgiem nawet duże mieszkania, składające się z wielu pokoi, a także domy.Wzmacniacz FRITZ!Repeater 3000 AX jest wyposażony w trzy moduły radiowe: jeden pracujący w paśmie 2,4 GHz i dwa kolejne pracujące w paśmie 5 GHz. Jeden z modułów radiowych 5 GHz jest dedykowany obsłudze bezprzewodowej komunikacji z routerem FRITZ!Box, stanowiącym centrum sieci Mesh. Moduł ten, aby zapewnić stabilne połączenie, obsługuje cztery strumienie danych. Dwa pozostałe moduły radiowe - każdy obsługujący dwa strumienie - przeznaczone są do realizacji połączeń z urządzeniami końcowymi. Dzięki takiej architekturze możliwe jest osiągnięcie sumarycznej przepustowości urządzenia do 4200 Mbit/s.FRITZ!Repeater 3000 AX obsługuje standard Wi-Fi 6 . Dwa wbudowane w urządzenie porty LAN umożliwiają także integrację z siecią urządzeń nieposiadających interfejsów radiowych za pomocą kablowego ethernetu o gigabitowej przepustowości.Urządzenie można kupić m. in. w oficjalnym sklepie marki na Allegro w cenie 789 zł Źródło: AVM