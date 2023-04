Pulsefire Haste 2 - premiera ultralekkich myszek od HyperX

HyperX Pulsefire Haste 2 w wersji przewodowej

HyperX ogłosił premierę kolejnej generacji gamingowych myszy -w wersji przewodowej i bezprzewodowej.Jak podaje producent, linia myszy do gier Pulsefire Haste 2 oferuje ultralekkie konstrukcje wyposażone w wytrzymałe przełączniki i czujniki HyperX zapewniające jeszcze lepszą kontrolę oraz wydajność.Pulsefire Haste charakteryzuje się zamkniętą konstrukcją, jednocześnie pozostając ultralekką. Zarówno opcja przewodowa, jak i bezprzewodowa są wyposażone w nowe czujniki HyperX 26K, oferujące czułość na poziomie nawet 26 000 DPI oraz prędkość śledzenia 650 IPS. W Pulsefire Haste 2 zastosowano zupełnie nowe przełączniki HyperX z dobrze wyczuwalnym skokiem oraz żywotnością do 100 milionów kliknięć. Nowe produkty z linii myszek HyperX, dostępne kolorach czarnym i białym.Pulsefire Haste 2 waży 53 g i została zaprojektowana z myślą o szybkich ruchach. Mysz została zoptymalizowana pod kątem minimalnego opóźnienia z częstotliwością próbkowania 8000 Hz w celu zwiększenia precyzji i wydajności podczas gry, co czyni ją idealną do tytułów FPS i gier wymagających szybkiej reakcji.Przewodowa mysz gamingowa HyperX Pulsefire Haste 2 wyceniona została w Polsce naBezprzewodowa wersja Pulsefire Haste 2 została zaprojektowana z myślą o graczach oczekujących wydajności i wygody łączności bezprzewodowej. Pulsefire Haste 2 Wireless oferuje łączność bezprzewodową w dwóch trybach, umożliwiając użytkownikom przełączanie się między połączeniami bezprzewodowymi 2,4 GHz i Bluetooth. Mysz jest dostarczana z kablem do ładowania HyperFlex 2, co umożliwia użytkownikom ładowanie podczas korzystania z myszy i przełączanie między trybami przewodowym i bezprzewodowym. Bezprzewodowy wariant Pulsefire Haste drugiej generacji waży 61 g i oferuje do 100 godzin pracy na jednym ładowaniu.Linia Pulsefire Haste 2 oferuje zwiększoną kontrolę dzięki dołączonej taśmie antypoślizgowej, elastycznemu kablowi pokrytemu paracordem oraz podkładkom PTFE, które zapewniają niskie tarcie i wysoką responsywność. Dodatkowo, oba modele można w pełni dostosować i zoptymalizować do osobistych preferencji za pomocą oprogramowania HyperX NGENUITY. Użytkownicy mogą tworzyć makra dla programowalnych przycisków, dostosowywać ustawienia DPI i personalizować oświetlenie RGB.Bezprzewodowa mysz gamingowa HyperX Pulsefire Haste 2 dostępna jest w cenieŹródło: HyperX