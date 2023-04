OnePlus Nord Buds 2 - niedrogie słuchawki z ANC debiutują w Polsce

smartfon OnePlus Nord CE 3 Lite 5G oraz słuchawki OnePlus Nord Buds 2

OnePlus Nord Buds 2

Co ważne, OnePlus Nord Buds 2 redukują hałas w tle dzięki funkcjii dwurdzeniowemu procesorowi. Według producenta, słuchawki wykorzystują algorytm sztucznej inteligencji – technologię, która nie tylko wzmacnia ludzki głos, ale też pozwala użytkownikom prowadzić wyraźne rozmowy za pomocą systemu podwójnych mikrofonów. Dostępny jest też wygodny i znany z wielu innych zestawów Tryb Przepuszczalności, dzięki któremu użytkownicy mogą odtwarzać muzykę, a jednocześnie słyszeć dźwięki z zewnątrz.Miłośnikom eksperymentowania z dźwiękiem spodoba się korektor. Kilka trybów (np. Balanced, Serenade, Bass, Bold) pozwala użytkownikom wybrać, który element dźwięku chcieliby zaakcentować. OnePlus Nord Buds 2 wspierają też technologie Dolby Atmos i Dirac Audio Tuner.Pełne naładowanie baterii w najnowszych słuchawkach pozwala na pracę(bez etui) i 36 godzin (z etui do ładowania). Wystarczy 10 minut ładowania, aby cieszyć się 5 godzinami użytkowania z wyłączonym ANC. Urządzenie jest odporne na kurz i wodę, co potwierdza certyfikat wodoodpornościSłuchawki OnePlus Nord Buds 2 zaprojektowano w dwóch kolorach: białym i czarnym. Nowe produkty z serii Nord trafią do regularnej sprzedaży w Polsce 11 kwietnia. Za słuchawki zapłacimy. Czy warto je kupić? Tego dowiecie się z naszej premierowej recenzji OnePlus Nord Buds 2 Źródło: OnePlus