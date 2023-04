Motorola Edge 40 Pro debiutuje w Polsce. Flagowiec stawiający na design i wydajność

Na rynku zadebiutował właśnie kolejny smartfon wykorzystujący moc procesora. Patrząc na cenę i możliwościmożna śmiało stwierdzić, że smartfon będzie konkurował z OnePlus 11 Najnowszy flagowiec ze stajni moto wyróżnia się designem endless edge, z wyraźnie zakrzywionymi krawędziami wokół ekranu, rewelacyjną wydajnością dzięki układowi Snapdragon 8 Gen 2, szybkim ładowaniem 125 W oraz potrójnym aparatem z optyczną stabilizacją obrazu.Osoby zainteresowane zakupem omawianego modelu już dziś mogą przeczytać naszą premierową recenzję Motorola Edge 40 Pro Jakość wykonania zdecydowanie nie budzi zastrzeżeń. Producent z obu stron zastosował szkło Corning Gorilla Glass Victus, a minimalistyczna ramka która zabezpiecza boki urządzenia została wykonana z aluminium. Co ważne, smartfonowi nie zaszkodzi przypadkowe zanurzenie w wodzie, urządzenie oferuje stopień ochrony IP68, co oznacza, że wytrzyma zanurzenie do 30 minut w słodkiej wodzie na głębokość do 1,5 metra.

Motorola Edge 40 Pro w kolorze Angel Falls

Motorola Edge 40 Pro

Motorola Edge 40 Pro

Motorola Edge 40 Pro - cena i dostępność

Na froncie znajdziemy niemal bezramkowy wyświetlaczo przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości FHD+ ma częstotliwość odświeżania 165 Hz.Oprócz wspomnianego już najnowszego SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, który w stosunku do poprzedniej generacji oferuje 35% wzrost mocy obliczeniowej procesora (CPU) oraz 25% skok wydajności układu graficznego (GPU), na pokładzie znajdziemy również pamięć RAM LPDDR5X (12 GB) oraz szybki standard pamięci masowej(256 GB).W zestawie ze smartfonem użytkownik otrzymuje ładowarkę TurboPower o mocy. Według producenta, ładowanie baterii o pojemności 4600 mAh do pełna zajmuje około 23 minuty. Smartfon wspiera bezprzewodowe ładowanie 15 W (ładowarka sprzedawana osobno) oraz może bezprzewodowo doładowywać inne urządzenia z mocą 5 W.Na pokładzie znajdziemy dwa duże głośniki stereo, które uzupełnia nowość – technologia Moto Spatial Sound. Jak podaje Motorola, dzięki niej emitowany przez głośniki, ale także przez słuchawki dźwięk jest jeszcze bardziej realistyczny i wypełnia przestrzeń wokół użytkownika.Najnowszy model serii edge oferuje system trzech aparatów z możliwością nagrywania materiałów wideo w rozdzielczości (do 8K lub 4K HDR10+).Główna matryca 50 MP wyposażona została w optyczną stabilizację obrazu (OIS), redukującą skutki drgań i poruszenia ręki fotografa. Smartfon oferuje także ultraszerokokątną matrycę 50 MP z funkcją Macro Vision oraz 12 MP do fotografii portretowej z teleobiektywem 2x, więc użytkownicy mogą robić zarówno zdjęcia krajobrazów, jak i portrety. Z użyciem drugiego aparatu 50 MP można także fotografować obiekty w zbliżeniu (tryb Makro).Smartfon motorola edge 40 pro (12/256 GB) w Polsce wyceniono na. Do sprzedaży trafi 18 kwietnia w dwóch wersjach kolorystycznych:(Quartz Black) oraz(Angel Falls).Motorola edge 40 pro pojawi się w sieciach sprzedaży RTV EURO AGD, MEDIA EXPERT, MEDIA MARKT, X-KOM, NEONET, KOMPUTRONIK oraz u operatorów PLUS i PLAY. Składając zamówienie pomiędzy 4 a 17 kwietnia będzie można otrzymać urządzenie w pierwszej kolejności, gdy tylko pojawi się ono w sprzedaży u wybranego partnera.Źródło: mat. prasowe