Tani jak barszcz głośnik do karaoke z mikrofonem w Biedronce

Ciekawa propozycja na domowe imprezy.

Głośnik do karaoke z Biedronki

Od czasu do czasu w polskich supermarketach trafia się interesujący gadżet, któremu warto poświęcić osobny, choćby krótki wpis. Taki sprzęt pojawił się w sklepach sieci Biedronka w poniedziałek, 3 kwietnia.to ciekawa propozycja dla osób lubiących śpiewać oraz niezły pomysł na urozmaicenie domówek.Głośnik bezprzewodowy marki Hykker o mocy maksymalnej 15 W w zupełności powinien wystarczyć do tego, aby nagłośnić małą imprezę. Nie wiemy jak brzmi, ale domyślamy się, że adekwatnie do ceny wynoszącej 149 złotych. Jego podstawową funkcją nie jest jednak tylko odtwarzanie muzyki, ale umożliwienie zabawy w karaoke.W zestawie dołączony jest przewodowy mikrofon, podłączany z przodu głośnika. Działa w dowolnym trybie, a jego głośność jest zależna od poziomu głośności urządzenia. Sam głośnik ma wielokolorowe podświetlenie, nadając imprezom klubowy klimat.Głośnik Hykker może działać zarówno w sposób przewodowy za sprawą obecności wejścia AUX, jak i bezprzewodowy dzięki modułowi Bluetooth. Sprzęt ma ponadto wejście na kartę micro SD i port USB obsługujący pendrive'y. Atutem jest też funkcja radia. Ładowanie odbywa się przez nieco archaiczny już port micro USB.Sprzęt od mPTech Sp. z o.o. sprzedawany będzie aż do wyczerpania zapasów.Źródło: inf. prasowa