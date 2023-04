Paryżanie zdecydowali. Hulajnogi elektryczne znikają z miasta

Zaskakujący wynik głosowania.

Hulajnogi elektryczne znikają z ulic Paryża

W Polsce ograniczono swobodę użytkowników hulajnóg elektrycznych i innych urządzeń transportu osobistego poprzez nowelizację przepisów, która weszła w życie 20 maja 2021 roku . Jedni chwalili zmiany, inni je krytykowali. Nikt nie powinien mieć chyba wątpliwości co do tego, że takie pojazdy powinny być ujęte w jakiś sposób w systemie prawnym. Hulajnogi elektryczne mają spore grono zwolenników, ale nie brakuje też przeciwników chaosu na chodnikach, wywołanego przez porzucone gdzie popadnie hulajnogi, należące do firm użyczających je na minuty. W Paryżu sytuacja eskalowała tak mocno, że wściekli mieszkańcy francuskiej stolicy postanowili pozbyć się ich permanentnie, metodą demokratyczną.Paryż to jedno z pierwszych dużych miast, które wprowadziły wypożyczalnie hulajnóg elektrycznych. Z perspektywy czasu Paryżanie uznali, że wyrządziły one więcej szkody niż pożytku. Lekkomyślna jazda, brak kasków na głowach, chaos na chodnikach i nielicznych miejscach parkingowych dla samochodów to tylko niektóre z wymienianych najczęściej problemów. W Paryżu z e-hulajnóg mogli korzystać nawet 12-latkowie. Teraz Paryż jako pierwsza europejska stolica cofa przywileje.E-hulajnogi wynajmowane na minuty. Mieszkańcy będą mogli poruszać się wyłącznie na prywatnym sprzęcie.90 procent uczestników paryskiego referendum opowiedziało się za zakazem używania hulajnóg elektrycznych w stolicy Francji. Spośród 1,38 miliona zarejestrowanych wyborców w mieście tylko około 103 000 wzięło udział w głosowaniu. Widać głosowały osoby najbardziej zdeterminowane.Burmistrz Paryża Anne Hidalgo, która popierała zakaz, zapowiedziała głosowanie jeszcze w styczniu. "Zobowiązuję się uszanować każdą decyzję wyborców" - mówiła, dodając, że wynajem skuterów jest irracjonalnie drogi i stanowi przyczynę masy kolizji i wypadków.Tier, Dott i Lime – trzy największe wypożyczalnie e-hulajnóg w mieście - wykorzystały swój zasięg w mediach społecznościowych, aby zachęcić młodszych wyborców do pójścia do urn. Oferowali nawet bezpłatne przejazdy wyborcom w dniu głosowania, ale najwyraźniej ich działania marketingowe nie miały większego wpływu na frekwencję.Co sądzicie o głosowaniu takich zakazów na gruncie polskich miast?Źródło: BBC