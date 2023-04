Asus chce zagrozić Steam Deckowi. Poznajcie konsolę ROG Ally

Sprzęt ogłoszono w najgorszy możliwy sposób.



Asus ogłosił nową konsolę przenośną dokładnie 1 kwietnia, więc większość osób naturalnie uznała ten projekt za tradycyjny żart. Producentowi najwyraźniej nie było jednak do śmiechu, bo okazało się, że ROG Ally faktycznie powstaje i najwyraźniej ma stanowić alternatywę dla Steam Decka wydanego w ubiegłym roku. Przyjrzyjmy się nadchodzącemu urządzeniu nieco bliżej.





Asus otrzyma własną konsolę przenośną



Prezentacja bardzo ważnego przedsięwzięcia w Prima Aprilis nie należy chyba do najlepszych pomysłów. Na wykonanie takiego kroku decyduje się raczej mało firm, gdyż istnieje obawa, że spora część klientów uzna to za żart i przejdzie obok niego dosyć obojętnie. Rynek jednak obfituje w odważnych śmiałków i trzeba przyznać, iż ich poczynania obserwuje się dosyć ciekawie. W tym roku także doczekaliśmy się kilku „real jokes”.



Asus przedstawił światu przenośną konsolę ROG Ally, o której tak naprawdę jeszcze zbyt wiele nie wiemy. Otrzymaliśmy wyłącznie poniższy materiał wideo – widoczny na jego łamach sprzęt bez wątpienia charakteryzuje się sporym ekranem i intrygującym wyglądem. Poza tym udostępniona została możliwość zarejestrowania się do newsletteru, który zapewni pierwszeństwo jeśli chodzi o informację na temat nadchodzących zamówień przedpremierowych.







Dosyć szybko pojawiły się jednak nieoficjalne doniesienia na temat domniemanej specyfikacji ROG Ally. Urządzenie ma działać na Windows 11 i zyskać „najszybszy z dotychczasowych układów AMD”. Jeśli zaś chodzi o wymiary, to będą one nieco mniejsze od Steam Decka – 280 mm x 113 mm x 39 mm przy wadze 608 gramów. Poza tym możemy liczyć na wyświetlacz o przekątnej 7 cali, rozdzielczości 1920 x 1080 oraz jasności 500 nitów. Odświeżanie wyniesie z kolei 120 Hz – są to więc nieco lepsze parametry niż to, co oferuje sprzęt od Valve.



Oczywiście nie zabraknie dysku SSD i wymienialnych analogów. Są to jednak jeszcze niepotwierdzone informacje, więc należy podchodzić do nich z odpowiednim dystansem. Nie wiadomo jeszcze nic o cenie, dacie premiery czy dostępności – na to przyjdzie nam jeszcze poczekać. Tak czy inaczej, dobrze że pojawia się konkurencja dla Steam Decka.





Czy jednak mówimy o poważnym zagrożeniu? Tego oczywiście nie można w tej chwili rozstrzygnąć, lecz konsola od Valve cieszy się obecnie ogromnym zainteresowaniem i można uruchomić na niej mnóstwo pozycji. Działa także na nieco bardziej otwartym oprogramowaniu. Czas pokaże kto okaże się zwycięzcą w tym wyścigu.



Źródło: ROG