Nintendo naprawi Polakom konsole nawet po gwarancji. Piekło zamarzło

Nintendo poinformowało, że wielki projekt naprawy konsol został właśnie rozszerzony o szereg państw europejskich. To bardzo ważna wiadomość, bo w praktyce pozwala Polakom na kontrolerów od Switcha do specjalistów bez dodatkowych opłat nawet po upływie oficjalnego okresu gwarancyjnego. Jeśli więc macie problem z dryfującymi analogami, to właśnie otrzymaliście „prezent” od koncernu.





Nintendo naprawi kontrolery do Switcha zupełnie za darmo



Spora część osób będących właścicielami konsoli Nintendo Switch boryka się (lub borykała się w przeszłości) z problemem polegającym na nieprawidłowym działaniu gałek analogowych w poszczególnych Joy-Conach. Najczęstszymi objawami jest wykrywanie ruchu nawet jeśli w danym momencie nie dotykamy kontrolera. Kłopot stał się wręcz plagą wśród konsumentów, natomiast podejście korporacji przez lata pozostawiało wiele do życzenia – niejednokrotnie wydawane było oświadczenie, że „wszystko jest w porządku”.



W końcu jednak ogłoszono wielki program naprawczy, który ucieszył dotkniętych problemem użytkowników. Jego zasięg był jednak dosyć ograniczony, lecz teraz sytuacja się nieco zmieniła. Redakcja portalu Nintendo Life dostrzegła istotną zmianę na stronie pomocy technicznej wielkiego N – pojawiła się tam specjalna adnotacja będąca świetną wiadomością dla mieszkańców starego kontynentu.







Jak możemy wyczytać na witrynie Nintendo Support:



Nintendo nie obciąży użytkownika w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), Wielkiej Brytanii i Szwajcarii kosztami naprawy systemu responsywności niezależnie od tego, czy jest to spowodowane wadą czy zużyciem.



Polska oczywiście należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, więc aktualizacja podejścia dotyczy także rodzimych posiadaczy konsoli. Koncern pomoże graczom zupełnie za darmo, nawet wtedy gry podstawowa gwarancja przestanie już obowiązywać. Nie ma więc znaczenia kiedy kupiliście sprzęt, lecz rzecz jasna jest kilka wymagań. Pomoc nie obejmie sprzętów zniszczonych przez akcesoria zewnętrzne lub wskutek prób naprawy kontrolerów na własną rękę.



Przed wysłaniem Joy-Conów warto jednak spróbować przedmuchać drążki analogowe sprężonym powietrzem oraz je skalibrować. Takie proste operacje mogą pomóc w likwidacji problemu – jeśli nie, to należy odesłać urządzenie do Nintendo.



Nie da się jednak ukryć, że konsumenci musieli nieco na wykonanie tego kroku poczekać. Sześć lat…



