KS3 i KS4, nowe hulajnogi od Sharp już w Polsce

Firma Sharp Consumer Electronics wprowadziła właśnie na rynek nowe hulajnogi elektryczne - modele KS3 i KS4. Producent podkreśla, że dzięki zamontowanym fabrycznie kierunkowskazom, kierujący mogą poruszać się po ulicach łatwiej i bezpieczniej.



Sharp KS3 i KS4

E-hulajnoga KS3 wyposażona jest w pełne koła, które według producenta, poradzą sobie w każdej miejskiej dżungli.









Na pokładzie znajdziemy użyteczne rozwiązania, jest port ładowania USB i opcjonalny uchwyt na telefon. Zasięg Sharp KS3 wynosi ok. 25 km na jednym ładowaniu.

E-hulajnoga Sharp KS3



Dzięki dedykowanej aplikacji Sharp Life użytkownicy pojazdów otrzymują pełną kontrolę nad ustawieniami i trybami pracy, w tym nad przednim światłem i regulowanym oświetleniem pod podwoziem hulajnogi.



Jedną z najbardziej godnych uwagi cech e-hulajnóg KS3 i KS4 jest wyposażenie ich w kierunkowskazy. Wskaźniki te zapewniają kierującym dodatkowy poziom bezpieczeństwa podczas poruszania się po ulicach.



E-hulajnoga KS4 oferuje pompowane 10-calowe koła i tylne zawieszenie, zestaw ten powinien z pewnością wpłynąć na komfort jazdy. Duży, czytelny wyświetlacz daje jeszcze większą kontrolę nad parametrami podczas jazdy, a wyposażenie w port USB pozwala na podłączenie telefonu. Podobnie jak KS3, urządzenie można łatwo kontrolować i obsługiwać za pomocą aplikacji Sharp Life.





Zasięg KS4 wynosi ok. 40 km na jednym ładowaniu, a maksymalna waga użytkownika to 120 kg. Ładowanie do pełna zajmuje od 6 do 8 godzin.



E-hulajnogi Sharp KS3 i KS4 są dostępne od kwietnia 2023 w rekomendowanej cenie detalicznej 2499 zł oraz 3299 zł.



Źródło: Sharp