Tania elektronika i najtańszy Lidlomix wracają do Lidla. Wyprzedaż rusza 3.04

Wyprzedaż rusza jutro.

Dziś niedziela, a to może oznaczać tylko jedno. Cotygodniowy przegląd najnowszych gazetek supermarketów w Polsce. Przejrzeliśmy je w poszukiwaniu ofert związanych z elektroniką użytkową, abyście Wy nie musieli tego nie robić. W nadchodzącym tygodniu naszym zdaniem najlepszą wyprzedaż zaoferował konsumentom Lidl i z tego właśnie powodu pod lupę bierzemy produkty z tego sklepu.Już w poniedziałek 3 kwietnia na kupujących w sklepach Lidl czeka całe zatrzęsienie urządzeń AGD dedykowanych dla miłośników gotowania. Pierwsza z propozycji too mocy 125 W. Służy do zamykania próżniowego i zgrzewania, przygotowywania potraw do gotowania sous vide i konserwacji żywności. Cena to 149 złotych, a w zestawie znalazły się zapasowa uszczelka, rolka folii o długości 3 metrów i 3 adaptery do zaworów próżniowych.

Lidlomix, czyli Monsieur Cuisine Connect jeszcze taniej

Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z najnowszej gazetki LidlaKolejne z urządzeń to coś dla miłośników tostów, czy jak kto woli: kanapek na ciepło.o mocy 750 W kosztuje 149 złotych, a w zestawie są trzy wymienne płyty przystosowane do mycia w zmywarce, z technologią ILAG zapobiegającą przywieraniu. Można w nim zrobić również gofry i hot dogi.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z najnowszej gazetki LidlaNajciekawsza produkt na wyprzedaży to moim zdaniemW za 199 złotych. Wbrew nazwie można w niej przygotować całą masę różnych produktów - rybę, pyszne warzywa, babeczki i całą masę innych posiłków. Sprzęt nadaje się do pieczenia, smażenia i gotowania. Wyjmowany koszyk ma pojemność 1,5 litra, a urządzenie pozwala na płynną regulację temperatury w zakresie od 80 do 200 stopni Celsjusza. Potrawy przygotowane we frytkownicy beztłuszczowej są lekkostrawne i zdrowe.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z najnowszej gazetki LidlaByć może szukacie kuchenki do domku letniskowego? W ofercie Lidla już jutro pojawi sięmarki SilverCrest, wyceniona na 219 złotych. Przystosowano ją do naczyń indukcyjnych o średnicy od 12 do 22 centymetrów. Ma 8 programów automatycznych, m.in. do podtrzymywania ciepła, duszenia, gotowania i smażenia na głębokim oleju.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z najnowszej gazetki LidlaPieczesz ciasta lub lubisz przyrządzać koktajle? Zerknij na produkt 2 w 1, czyli. Kosztuje 129 złotych i ma 5 poziomów prędkości i funkcję turbo. Specjalna pokrywka osłaniająca chroni przed pryskaniem. W zestawie są mieszadła i haki do zagniatania, nasadka do puree i szpatułka do ciasta. Urządzenie da się kupić także online w sklepie internetowym Lidla.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z najnowszej gazetki Lidla, tania, czyli sprzęt nazywany potocznie, trafi jutro do wyprzedaży w cenie 1799 złotych. To wielofunkcyjny robot kuchenny ułatwiający przyrządzanie potraw. Cenę można obniżyć o dodatkowe 80 złotych, do 1719 złotych, jeśli do koszyka włoży się wyłącznie 1 sztukę wielofunkcyjnego robota kuchennego z Wi-Fi. Pamiętajcie, że to tańsza wersja Monsieur Cuisine Smart Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z najnowszej gazetki LidlaUdanych łowów!Źródło: mat. własny via najnowsza gazetka Lidla