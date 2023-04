Wytropił złodzieja samochodu dzięki Apple AirTag. Następnie go zabił

Nie miał litości dla przestępcy.

Wytropił i zabił złodzieja samochodu

"Wiemy, że okradzeni mogą czuć irytację, jednakże prosimy nie brać spraw w swoje ręce w taki sposób"

Trackery Apple w ogniu krytyki

Wielokrotnie już na łamach naszego serwisu opisywaliśmy przypadki, w których lokalizatorypomagały wytropić złodziei. Jednej kobiecie umożliwiły na przykład odnalezienie przestępców kradnących dekoracje świąteczne , a pewnej Polce pozwoliły wytropić złodzieja zniczy . W obu tych sytuacjach obyło się bez samosądów, a w sprawę angażowała się policja. W amerykańskim stanie Teksas zlokalizowanemu dzięki AirTagowi złodziejowi samochodu nie udało się ujść z życiem.Mieszkaniec Teksasu w Stanach Zjednoczonychw środę 29 marca. Wcześniej zlokalizował domniemanego złodzieja za pomocą lokalizatora Apple AirTag.Departament Policji w San Antonio otrzymał zgłoszenie o skradzionym pojeździe w środę około godziny 13:00, jeszcze zanim jeden z mężczyzn poszukujących ciężarówki zlokalizował podejrzanego o kradzież. Policja podaje, że właściciel skradzionej ciężarówki wraz z dwoma członkami rodziny namierzył AirTag umieszczony w aucie na parkingu centrum handlowego, ok. 30 kilometrów od miejsca kradzieży. Ostatecznie wściekły właściciel pojazdu doprowadził do konfrontacji ze złodziejem i. Po przybyciu funkcjonariuszy wydziału sprawiedliwości na miejsce znaleziono martwego mężczyznę znajdującego się wewnątrz auta.Oficer SAPD (ang. San Antonio Police Department) Nick Soliz powiedział dziennikarzom, że policja prowadzi dochodzenie w sprawie zdarzenia. Podkreślił to, że mężczyźni nie czekali na przybycie policji przed interwencją. Przekazał również, że właściciel auta twierdzi, że zauważył broń, zanim wystrzelił z własnej w stronę złodzieja.Policja wciąż bada, czy mężczyzna w ciężarówce rzeczywiście miał broń. Może mieć to wpływ na to, czy mężczyźnie, który go zastrzelił, zostaną postawione zarzuty.Przedstawiciele SAPD w swoim komunikacie zachęcają poszkodowanych w podobnych sytuacjach do czekania na policję. Środowy incydent pokazuje, że interwencja przed przybyciem policji może być niebezpieczna.- mówił Soliz.Trackery Apple AirTag znalazły się już kilka razy w ogniu krytyki ze względu na wykorzystywanie ich do szkodliwych celów. Na liście są m.in. prześladowanie byłych partnerów i osób publicznych. W USA Apple było już pozywane za AirTagi . Dochodziło także do aresztowań ich użytkowników AirTagi sprawdzają się świetnie m.in. do ochrony bagażu na lotniskach, lokalizowania kluczy i innych mniejszych i większych przedmiotów.Źródło: KHOU 11