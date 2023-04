Pokolenie Z odkryło życie poza smartfonami. Klasyczne telefony wracają do łask

Młodzi coraz rzadziej chcą spędzać czas przed smartfonami.

Lwia część Pokolenia Z uwielbia smartfony. W Polsce nie widać jeszcze trendu powrotu do klasycznych telefonów. | Źródło: Canva Pro



"Pokolenie Z jest po prostu zmęczone ekranami" – twierdzi Jose Briones, moderator subreddita r/dumbphones w serwisie Reddit. Firmy takie jak Punkt i Light sprzedają w USA telefony mające zachęcać do spędzania większej ilości czasu w realnym świecie, poza wyświetlaczem. Ochoczo reklamują je influencerzy. Prognozuje się, że sprzedaż urządzeń typu feature phone wzrośnie o mniej więcej 5 procent w ciągu kolejnych pięciu lat.







Jedno jest pewne: nadmierne korzystanie ze smartfonów czyni użytkowników "przebodźcowanymi" i odwraca ich uwagę od świata realnego. Użytkownicy klasycznych telefonów są w zasadzie zgodni co do tego, że czas, który inni spędzają przed ekranem smartfona, wolą pożytkować na czas rzeczywisty. To z pewnością dobre dla zdrowia.



Źródło: CNBC