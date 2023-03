Smartfon OnePlus 11 5G solidnie przeceniony. Najbardziej opłacalny flagowiec tej wiosny

Smartfon OnePlus 11 5G

Jak podaje producent, OnePlus 11 5G został zaprojektowany tak, aby jak najdłużej działać szybko, płynnie i niezawodnie. Jest pierwszym urządzeniem producenta, którego użytkownicy otrzymają cztery główne aktualizacje systemu OxygenOS oraz pięcioletnie wsparcie w kwestii aktualizacji zabezpieczeń.„Jedenastka” dzięki superszybkiemu ładowaniu 100W SUPERVOOC Endurance Edition, potrzebuje zaledwie 25 minut, aby naładować baterię od 0 do 100%. Na pokładzie znajdziemy 6,7-calowy wyświetlacz Super Fluid AMOLED Display o rozdzielczości 2K, z dynamicznym odświeżaniem do 120 Hz. Jest on zgodny zarówno ze standardami Dolby Vision, jak i HDR10+.Rdzeniem całego układu kamer w najnowszym flagowcu marki jest główny aparat 50MP z matrycą SONY IMX890 i optyczną stabilizacją obrazu (OIS). Uzupełniają go obiektyw portretowy 32MP (IMX709) oraz ultraszerokokątny 48MP (IMX581), który pozwala na robienie zdjęć makro z odległości nawet 4 cm.Omawiana oferta obowiązuje do 7.04.2023 r. u wybranych partnerów. OnePlus 11 5G 8+128 GB w kolorze Titan Black znajdziecie w sklepach:Źródło: OnePlus