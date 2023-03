Przebój sprzedaży Xiaomi w nowej odsłonie. Znamy ceny Redmi Note 12 w Polsce

Już wcale nie takie tanie.



Przeważnie największe emocje jeśli chodzi o premiery smartfonów budzą wśród konsumentów najdroższe flagowce. Nic dziwnego, bowiem to właśnie one wyznaczają trendy na rynku i nierzadko wprowadzają jakieś ciekawe nowinki do świata technologii mobilnych. Gdybym miał wskazać przystępniejsze cenowo smartfony, na które czeka się z wypiekami na twarzy, nie zawahałbym wymienić tutaj produktów należącej do Xiaomi marki Redmi. Chiński producent właśnie zaprezentował w Polsce aż czterech nowych przedstawicieli serii Redmi Note 12.



Redmi Note 12 - premiera

Polska premiera smartfonów Redmi Note 12 przebiegała pod hasłem "Wyraź siebie". Podczas wydarzenia w Warszawie lubiany producent pokazał łącznie aż cztery telefony. Mowa o modelach Redmi Note 12 Pro+ 5G, Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Note 12 5G oraz Redmi Note 12. Chwała temu, kto spamięta wszystkie te nazwy.









Redmi Note 12 Pro+ 5G i Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 Pro+ 5G to topowy model z tej serii, wyposażony w trzy aparaty tylne, w tym jeden z matrycą 200 Mpix i obiektywem ze stabilizacją optyczną (OIS). Towarzyszą mu moduł 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym oraz obiektyw makro z matrycą 2 Mpix. Od wariantu bez plusa różni się oprócz tego rozdzielczością podstawowej matrycy (200 vs 50 Mpix), masą (210,5 vs 187 gramów), szybkością ładowania (120 vs 67 W) oraz ilością dostępnej pamięci RAM i tej na dane (8/256 vs 6/128).



Redmi Note 12 Pro+ 5G | Źródło: XiaomiRedmi Note 12 Pro+ 5G i Redmi Note 12 Pro 5G wykorzystują ekrany Flow AMOLED o przekątnej 6,67-cala, częstotliwości odświeżania obrazu na poziomie 120 Hz oraz rozdzielczości Full HD+. O ich wydajność dba układ MediaTek Dimensity 1080 oraz pamięć LPDDR4X, a urządzenia zasilane są baterią o pojemności 5000 mAh. Użytkownicy skorzystają z pamięci na dane w standardzie UFS 2.2.