Rynek składanych smartfonów szybko rośnie. Będziemy kupować je coraz chętniej

Składaki nadzieją dla branży mobilnej

Wygląda na to, że konsumenci na całym świecie coraz przychylniej patrzą na składane smartfony. Według zaktualizowanej prognozy IDC, światowe dostawy składanych smartfonów osiągną w 2027 roku poziom 48,1 miliona sztuk o wartości rynkowej 42 miliardów dolarów.Jednocześnie International Data Corporation (IDC) przewiduje, że światowe dostawy "składaków" osiągną 21,4 mln sztuk w 2023 r. Oznacza to wzrost o ponad 50% w stosunku do 14,2 mln sztuk dostarczonych w 2022 r.Rynek smartfonów zmaga się ze swoimi problemami, tylko w 2022 roku dostawy. Najnowsze prognozy pokazują zatem, dlaczego segment "składaków" jest tak ważny dla producentów i może przyczynić się do lepszej sprzedaży w najbliższych latach.Według analityków, składane smartfony charakteryzują się znaczną poprawą trwałości i konstrukcji, a ogólne wrażenia użytkowników wzrosły dzięki zmianom i postępom w oprogramowaniu. Oczekuje się, że nowe modele będą jeszcze lepsze, a do gry wkroczą również kolejni producenci.