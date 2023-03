Z pierwszej ręki: UE nie pozwoli Apple na kombinowanie z USB-C

Świetne wieści.

Unia Europejska nie pozwoli Apple kombinować

"Pojawiają się informacje medialne, że najnowsze modele iPhone będą wyposażone w kable USB-C, które będą działały tylko ze sprzętem Apple. To byłoby zaprzeczenie przepisów jednolitej ładowarki. Planujemy w PE spotkanie z przedstawicielami Apple"

— Róża Thun (@rozathun) March 29, 2023

"W pełni zgadzam się z przedmówcami, którzy żądają bardzo jasnej reakcji Komisji. Uważam też, że przedstawiciele Apple powinni przyjechać do Parlamentu Europejskiego i zaprezentować swoje stanowisko, tak, byśmy nie musieli bazować jedynie na informacjach medialnych, ale na faktach"

Parlament Europejski w Strasburgu zatwierdził 4 października 2022 roku przepisy dotyczące standaryzacji ładowania urządzeń mobilnych sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej. Do końca 2024 roku wszyscy producenci smartfonów, tabletów i aparatów fotograficznych sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej będą musieli wyposażać je w port ładowania USB-C . Tak, Apple również.To właśnie z Apple związane jest niemałe zamieszanie, albowiem w sieci od wielu tygodni pojawiają się plotki, jakoby Apple miało wprawdzie zastosować złącza USB-C , ale ze specjalnym czipem weryfikacyjnym, utrudniającym korzystanie z nieoryginalnych akcesoriów. Taki czip trzyma piecze nad tym, jakie przewody wsadza się do portu Lightning i może zablokować niektóre funkcje, na przykład szybkie ładowanie lub przesyłanie danych. Na medialne doniesienia zareagowała właśnie posłanka PE, która oznaczyła nasz serwis w swoim tweecie.Róża Thun zapowiedziała, że UE zrobi wszystko, aby Apple nie ograniczało swobody korzystania z przewodów USB-C dedykowanych do urządzeń tego producenta, które będą zgodne z nowymi wytycznymi Wspólnoty.- głosi wpis Róży Thun na TwitterzeEuroposłanka stwierdziła w sposób jednoznaczny, że wszelkie działania Apple, jakich podjęcie zwiastują przecieki, będą sprzeczne z europejskim prawem.- powiedziała Róża Thun na powyższym nagraniu.Pozostaje nam trzymać kciuki za to, aby zwyciężył zdrowy rozsądek i dobro konsumentów. A posłance Róży Thun dziękujemy za trzymanie ręki na pulsie.Źródło: Twitter