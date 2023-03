Lenovo kończy z gamingowymi smartfonami

Otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie.



Lenovo poinformowało, że nie pojawi się już jakikolwiek smartfon należący do gamingowej marki Legion – tym samym potwierdzono niedawne przecieki. Wykonanie tego kroku podyktowane jest rzekomą „transformacją biznesową” oraz „konsolidacją portfolio gamingowego”. Oznacza to najprawdopodobniej, iż po prostu przestało się opłacać tworzyć te konkretne urządzenia. Przyjrzyjmy się całemu zamieszaniu nieco bliżej.





Koniec gamingowych smartfonów od Lenovo