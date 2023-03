PS5 Slim dostrzeżone w jednym ze sklepów. Sony szykuje niespodziankę?

Smuklejsza wersja konsoli byłaby miłym prezentem.



Wiele wskazuje na to, że już niedługo doczekamy się zapowiedzi odchudzonej wersji PlayStation 5 – konsola oznaczona jako „Slim” pojawiła się bowiem w jednym z australijskich sklepów. Karta produktu nie informuje o zdjęciach ani wyglądzie urządzenia, ale już sama jej obecność zdaje się być cenną wskazówką i stać w zgodności z niedawnymi przeciekami pochodzącymi od popularnych insiderów. Przyjrzyjmy się sprawie nieco bliżej.





Sony planuje niedługo wydać PlayStation 5 Slim?



Od premiery konsoli PlayStation 5 minęły już ponad dwa lata i dopiero teraz mamy do czynienia z zauważalną stabilizacją rynku. Dostępność sprzętu stoi dziś na znacznie lepszym poziomie niż miało to miejsce jeszcze kilkanaście miesięcy temu – to świetna wiadomość. Coraz częściej usłyszeć możemy również plotki o trwających pracach Sony nad innymi wersjami urządzenia, choć oficjalnego komunikatu na razie próżno szukać.



Choć początkowo mówiło się o odsłonie Pro, to od pewnego czasu w mediach przewijają się doniesienia o podtytule Slim. Zdaje się je potwierdzać niezwykle popularny w Australii sklep TheGoodGuys, gdzie odkryto właśnie aktualizację opisu sekcji poświęconej marce PlayStation – jest ona niezwykle wymowna i wskazuje na „smuklejsze PlayStation 5” charakteryzujące się nowym wyglądem, obsługą HDR i „niewiarygodnie żywymi kolorami zapierającymi dech w piersiach”.



Poza opisem nie znajdziemy tam nic nowego, zarówno jeśli chodzi o zdjęcia, bardziej szczegółowe informacje czy ewentualne ceny. Wiele osób wskazuje jednak na prawdziwość zaktualizowanej sekcji, gdyż TheGoodGuys to jeden z największych sprzedawców elektroniki na terenie Australii – ma to być dowód na nikłą szansę na pomyłkę. Nadal jednak należy traktować to wszystko wyłącznie jako ciekawostkę.



Warto jednak wspomnieć, że niedawno Tom Henderson (popularny Insider) stwierdził, że Sony prawdopodobnie pracuje nad nową wersją konsoli, która byłaby mniej kosztowna w produkcji. To także swego rodzaju wskazówka na możliwość powstania odsłony Slim. Podobna sytuacja miała zresztą miejsce w przypadku PlayStation 4, kiedy informacja o Slim wyciekła jeszcze przed wydaniem oficjalnego komunikatu. Czy tu będzie podobnie?



Tego nie wiemy, ale osoby czekające na odchudzone PlayStation 5 niech lepiej śledzą wszystkie doniesienia w sprawie, bo być może szykuje się konkurencja dla Xbox Series S.



Źródło: Resetera, TheGoodGuys