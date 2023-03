PHOX od teraz wynajmuje odnowione iPhone'y. Tani sposób na smartfon Apple?

Sprawdziłem.

Odnowione smartfony Apple w najmie

"W procesie odnowienia każde urządzenie przechodzi kontrolę jakości 33. funkcjonalności i dopiero wtedy zostaje dopuszczone do użytku. Każde podlega jednocześnie certyfikowanemu czyszczeniu danych. Jeśli konieczna jest wymiana zużytych elementów, do wymiany użyto komponentów oryginalnych (z wyjątkiem baterii, która jest certyfikowanym zamiennikiem)"

Czy wynajem w PHOX się opłaca?

Wynajem smartfonów jeszcze raczkuje na polskim rynku, ale istnieje co najmniej kilka podmiotów oferujących najem tych urządzeń. W czerwcu 2022 roku dowiodłem , że wynajem smartfonów opłaca się przede wszystkim podmiotowi wynajmującemu smartfon. Z początkiem roku bieżącego w Polsce pojawił się PHOX , który przekonywał, że taka forma posiadania jest korzystna dla użytkownika. Teraz w jego ofercie pojawiły się jeszcze tańsze odnowione iPhone'y.Polski startup 4RE w swoim nowym komunikacie prasowym przekonuje, że Polacy są zainteresowani wynajmem smartfonów, czego dowodzą dotychczasowe doświadczenia firmy. Jak zapewne się domyślacie, to właśnie smartfony Apple w Polsce są najczęściej obiektami największego pożądania. Niestety, ze względu na ich wysokie ceny nie każdego na nie stać. Rozwiązaniem ma być opcja wynajmu.Od teraz w ofercie PHOX w rzekomo kuszących cenach zagościły odnowione smartfony iPhone 8, iPhone X, iPhone XR, iPhone 11 Pro, iPhone 12 Pro i iPhone 12 Pro Max. Baterie odnowionych urządzeniach mają co najmniej. To wcale nie tak dużo.- czytamy w informacji prasowej.PHOX chwali się cenami "od 89 złotych" (iPhone SE 2020), jedną naprawą smartfonu bez dodatkowych kosztów w ciągu roku i możliwością rezygnacji z umowy w każdej chwili.Tak, przede wszystkim firmie PHOX. To oferta dla osób często zmieniających smartfony, psujących smartfony raz w roku lub takich, które chcą smartfon z różnych powodów dosłownie na chwilę - ci mogą ją być może docenić. W każdym innym przypadku raty 0 procent lub inna forma zakupu są opłacalniejsze, bo sprzęt po okresie użytkowania można po prostu sprzedać, odzyskując część pieniędzyZobaczcie sami: odnowiony. Taki telefon w bardzo dobrym stanie na OLX można kupić za ok. 450-599 złotych...Ach, no i na koniec umowy z PHOX każdy konsument ponosiw wysokości 149 złotych, podobno za weryfikację dokładnego usuwania danych. Niezły bat na osoby pragnące wynająć smartfon na naprawdę krótki czas.Źródło: PHOX