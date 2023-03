Tanie LEGO i akcesoria rowerowe w Biedronce. Wyprzedaż rusza jutro

Ależ obrodziło w ciekawe gadżety.

W ubiegłym tygodniu to oferta Lidla znalazła się w centrum zainteresowania łowców technologicznych i gadżeciarskich okazji, będąc przy okazji przedmiotem naszego cotygodniowego przeglądu marketowych gazetek. W tym tygodniu moją uwagę zwróciła najnowsza gazetka Biedronki. Już od jutra na sklepowych półkach pojawią się tanie zestawy LEGO, a to dopiero początek promocji szykowanych z myślą o nadchodzących świętach.Wiem, że wśród czytelników naszego serwisu jest cała masa wielbicieli klocków LEGO. Kultowe duńskie klocki to fantastyczny pomysł na wielkanocny prezent dla dziecka, ale też osób starszych. Gwarantuję Wam, że nawet osoba w kwiecie wieku znajdzie frajdę ze składania LEGO - to relaks lepszy niż puzzle. Już jutro, 27 marca, w Biedronce pojawi się kilka ciekawych zestawów do wyboru:

Gadżety rowerowe w Biedronce - od 30.03

Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z najnowszej gazetki BiedronkiJak widać jest to oferta nieco skromniejsza od tego, co zaproponował Lidl, ale zestawy są naprawdę fajne.Pozostając przy pomysłach na prezent, uwagę zwracaorazza 34,99 złotych za każdą z propozycji.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z najnowszej gazetki BiedronkiPonadto, w sklepie internetowym Biedronka Home już 27.03 pojawi sięw cenie 499 złotych z kodem MIKSER. Cena regularna tego urządzenia to 639 złotych.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z najnowszej gazetki BiedronkiBiedronka przygotowała prawdziwe El Dorado dla rowerzystów. Miłośnicy wypadów rowerowych będą mogli kupić mnóstwo akcesoriów uprzyjemniających podróże. W cenie 24,99 złotych do sprzedaży trafiąorazi wkręty do montażu.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z najnowszej gazetki BiedronkiNa 39,99 złotych wyceniono kilka rodzajów, w tym jeden wodoodporny. Do wyboru, do koloru.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z najnowszej gazetki BiedronkiZa 59,99 złotych można kupić(przednia i tylna),w kilku różnych wariantach,(narzędzia, łatki, pompka) orazŹródło: mat. własny - zrzut ekranu z najnowszej gazetki BiedronkiWreszcie, w cenie 14,99 złotych użytkownicy rowerów będą mogli kupić każde z następujących akcesoriów:(2-pak),orazŹródło: mat. własny - zrzut ekranu z najnowszej gazetki BiedronkiTo nie wszystko. Uwagę rowerzystów powinna zwrócić, pomagająca utrzymać rower w najlepszej sprawności. Tutaj w cenie 14,99 złotych kupić można, do wyboru, kilka preparatów:oraz. Na zaledwie 39,99 złotych wyceniono wygodną, dużąz manometrem.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z najnowszej gazetki BiedronkiJak Wielkanoc, to oczywiście wielkanocne przyrządzanie potraw. Od 30 marca w sklepach Biedronka pojawią sięo mocy 800 W z funkcją krojenia w kostkę, w cenie 299 złotych,za 119 złotych za każde z urządzeń oraz zgrzewarka próżniowa z folią do pakowania żywności za 179 złotych.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z najnowszej gazetki BiedronkiUdanych łowów!Źródło: mat. własny z gazetki Biedronka