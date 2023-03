Ogromna kolekcja sprzętów Apple trafia na aukcję. Są tam prawdziwe perełki

Niektóre sprzęty to prawdziwe białe kruki.



Już za niespełna tydzień będziemy świadkami wystawienia na sprzedaż ponad 500 klasycznych produktów Apple, w tym także niezwykle rzadkie egzemplarze. Kolekcja podchodzi od nieżyjącego już szwajcarskiego przedsiębiorcy Hanspetera Luzi. Co ciekawe, każda chętna osoba będzie mogła obejrzeć wszystkie produkty z bliska – mamy więc do czynienia z rajem dla fanów firmy z nadgryzionym jabłkiem w logo. Przyjrzyjmy się nadchodzącej aukcji nieco bliżej.





Kolekcja sprzętów Apple wystawiona na sprzedaż



Technologia sprzed kilkudziesięciu lat zawsze wydawała mi się intrygująca, bo pojawiało się wtedy znacznie więcej eksperymentalnych projektów. Ścieżka rozwoju branży nie była jeszcze wytyczona, więc rozwijające się koncerny miały szansę na zainteresowanie potencjalnych konsumentów np. nietypowym wzornictwem czy funkcjonalnościami, o których jeszcze nigdy nie słyszeli. Takie próby podejmowało niejednokrotnie Apple – w portfolio korporacji możemy znaleźć mnóstwo abstrakcyjnych i innowacyjnych projektów.



Część z nich już za moment (31 marca) zostanie wystawiona na aukcji w Beverly Hills przez Julien’s Auctions. Mowa tu o liczącej sobie 500 produktów kolekcji nazwanej „The Apples” pochodzącej od zmarłego nauczyciela i przedsiębiorcy, Hanspetera Luzi pochodzącego ze Szwajcarii. Zbierał on technologię Apple przez kilkadziesiąt lat, co pozwoliło mu na zostanie posiadaczem szeregu białych kruków, o które obecnie naprawdę trudno. Wszystkie sprzęty zobaczycie na dedykowanej stronie (wraz z opisem i historią), więc tutaj chciałbym skupić się na kilku najciekawszych egzemplarzach.



Na pierwszy ogień idzie komputer Lisa I z 1983 roku – jest on bardzo pożądany przez oddanych kolekcjonerów z kilku powodów. Przede wszystkim było to jeden z pierwszych komputerów osobistych oferujących graficzny interfejs użytkownika i stanowił… komercyjną klapę. Poskutkowało to tym, że obecnie w obiegu znajduje się bardzo skromna liczba tych urządzeń. Przetrwało niewiele modeli, zwłaszcza tych sprawnych. Szacuje się, iż ta konkretna sztuka pójdzie za 20 tys. dolarów.



Dorwać można też Apple Macintosh Plus z 1986 roku razem z oryginalną klawiaturą i myszką czy kultowego iMaca G3. Mnie osobiście najbardziej fascynują gadżety. Tu warto zerknąć na Apple Joystick w oryginalnym opakowaniu oraz na jeden z najwcześniejszych komercyjnie dostępnych tabletów graficznych – Summagraphics MacTablet z 1979 roku. Poza tym licytować można MessagePad 120, pierwszą próbę Apple jeśli chodzi o przenośne sprzęty. Nie miałem o nim wcześniej pojęcia.



Te wszystkie urządzenia w najbliższym czasie zapewne znajdą swoich szczęśliwych nabywców. Pozostając jednak jeszcze w temacie Apple, to niedawno informowaliśmy Was o sprzedaży pierwszego komputera koncernu z podpisem Steve’a Jobsa oraz wystawieniu na aukcję zafoliowanego jeszcze iPhone’a z 2007 roku. Ceny mogą zwalić z nóg.



