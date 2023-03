Nie żyje Gordon Moore. Współzałożyciel Intela i twórca Prawa Moore’a

Miał 94 lata.



Firma Intel poinformowała o odejściu jednego ze swoich współzałożycieli. Gordon Moore miał 94 lata i przez wiele lat pracował na stanowisku prezesa i dyrektora generalnego korporacji produkującej m.in. układy scalone oraz mikroprocesory. Był również założycielem fundacji Gordon and Betty Moore zajmującą się problemami ochrony środowiska w konkretnych regionach.





Gordon Moore należał do grupy osób stojących za firmę Fairchild Semiconductior (nazywa się ich „zdradziecką ósemką”, gdyż opuścili oni spółkę Shockley Semiconductor Laboratory, by otworzyć własną). W późniejszym czasie stała się ona niejako inkubatorem dla wielu wpływowych korporacji mających swoje siedzimy w Dolinie Krzemowej – mowa chociażby o AMD.



Pewien czas później (w 1968 roku) mężczyzna postanowił zrealizować ze swoim kolegą (Robert Noyce) kolejny projekt ochrzczony wtedy jako Integrated Electronics, który później został przekształcony w koncern Intel. Moore objął stanowisko prezesa i dyrektora generalnego w 1979 roku i pełnił tę funkcję przez nieco ponad osiem lat. Dosyć szybko został okrzyknięty mianem wizjonera i człowieka mającego ogromny wpływ na rozwój technologii.



Gordon Moore i Robert Noyce w latach 70. / Źródło: Intel



Stoi on też za opracowaniem Prawa Moore’a zakładającego, że procesory będą z każdym rokiem posiadać dwa razy więcej tranzystorów. Później te szacunki nieco zmienił, natomiast najnowsze założenia sugerują raczej podwojenie co 24 miesiące. Poza tym współzałożyciel Intela założył w 2000 roku ze swoją żoną fundację Gordon and Betty Moore Foundation zajmującą się głównie ochroną środowiska, polepszeniem jakości edukacji i poprawy opieki nad pacjentem. Szacuje się, że małżeństwo przeznaczyło na te wszystkie cele nieco ponad 5 miliardów dolarów.



Gordon Moore w 2015 roku / Źródło: Intel



Na sam koniec zapoznajcie się z oficjalnym oświadczeniem obecnego dyrektora generalnego firmy Intel, Pata Gelsingera:



Gordon Moore zdefiniował przemysł technologiczny dzięki swoim spostrzeżeniom i wizji. Odegrał kluczową rolę w ujawnieniu mocy tranzystorów i zainspirował wielu technologów i przedsiębiorców na przestrzeni dziesięcioleci. W firmie Intel nadal inspirujemy się Prawem Moore'a i zamierzamy je realizować aż do wyczerpania układu okresowego. Wizja Gordona pozostaje naszym drogowskazem, ponieważ wykorzystujemy moc technologii, aby poprawić życie każdego człowieka na Ziemi. Moja kariera i duża część mojego życia nabrały kształtu dzięki możliwościom, jakie dawało przywództwo Gordona w firmie Intel – jestem odpowiedzialny za kontynuowanie jego spuścizny.



Źródło: Intel