Ten zakrzywiony monitor OLED to marzenie każdego gracza. LG UltraGear 45GR95QE już w Polsce

HDMI 2.1 x 2

DisplayPort 1.4 x 1

USB 3.0 x 1 Upstream

x 2 Downstream

4-biegunowe wyjście H/P

(DTS HP:X)

UltraGear OLED WQHD - cena i dostępność w Polsce

Na polski rynek trafił właśnie 45-calowy monitor gamingowywyposażony w zakrzywiony ekran OLED o częstotliwości odświeżania 240 herców. Jak podaje producent, monitor będzie można wkrótce zobaczyć w salonach LG Brand Stores – w Warszawie i we Wrocławiu. Przy zakupie do końca kwietnia na nabywców czekają prezenty w ramach specjalnej promocji.Modelto pierwszy w historii LG 45-calowy zakrzywiony monitor OLED do gier z ekranem o proporcjach 21:9, rozdzielczości WQHD (3440 x 1440) oraz krzywiźnie 800R. Monitor zapewnia niezwykle krótki czas reakcji – poniżej 0,03 milisekundy w skali Gray-to-Gray (GTG). Tak wysoki poziom odświeżania ekranu możliwy jest dzięki portom HDMI 2.1 i DisplayPort.Nie jest też zaskoczenie, że ekran wspiera technologie NVIDIA G-SYNC oraz AMD FreeSync Premium. Wyświetlacz wyposażony został także w narzędzie do kalibracji kolorów – LG Calibration Studio.LG podaje, że matowy ekran OLED Anti-glare & Low Reflection otrzymał certyfikat niskiej emisji światła niebieskiego od wiodących światowych organizacji badawczych TÜV Rheinland i UL Solutions.Zakrzywiony monitor gamingowy 45'' UltraGear OLED WQHD z częstotliwością odświeżania 240 Hz wyceniono w Polsce na. Osoby, które zdecydują się na zakup w dniach 20/03 - 30/04/2023 otrzymają podświetlaną podkładkę pod mysz UltraGear o wartości 999 zł. Dodatkowo, rejestrując nowe konto w Sklepie LG, można otrzymać rabat 3%.Źródło: LG