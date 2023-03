Cooler Master Synk X już w sklepach. To fotel dla graczy z efektami haptycznymi

Czegoś takiego jeszcze nie było.

Kilka miesięcy temu firma Cooler Master zaprezentowała dość niezwykły fotel komputerowy. Mowa o krześle haptycznym, mającym oferować zupełnie nowy poziom immersji w grach. Jak się okazało producent właśnie dotrzymał słowa i wprowadza rzeczony produkt do sklepów.Cooler Master Synk X przekształca fale dźwiękowe w wibracje, dzięki czemu jest w stanie zapewniać siedzącemu użytkownikowi nie tylko wygodę, ale też wrażenia dotykowe w czasie rzeczywistym. Według producenta krzesło jest dostosowane do korzystania zarówno przed komputerem stacjonarnym, laptopem, jak i telewizorem, a nawet urządzeniami osobistymi.

Źródło: Cooler MasterJak przystało na fotel komputerowy, Cooler Master Synk X ma oferować ergonomiczną konstrukcję. Wyposażono go w regulowane oparcie o maksymalnym kącie pochylenia 135 stopni, podłokietniki 4D (regulowane w czterech płaszczyznach), a także dwustopniowy wysuwany podnóżek. Co więcej, zostało ono pokryte oddychającą tkaniną, która powinna zapewnić użytkownikowi odpowiedni komfort w cieplejsze dni i podczas długotrwałego użytkowania.Cooler Master zwraca uwagę na wbudowany interfejs sterowania. Dzięki niemu użytkownik wybierze źródło dźwięku i ustawi poziom efektów haptycznych i głośności słuchawek. Nie zabrakło autorskiego systemu podświetlenia ARGB Halo Illumination. Bateria o pojemności 5200 mAh ma gwarantować do 8 godzin odtwarzania muzyki.Źródło: Cooler MasterCzarna i szara wersja kolorystyczna Cooler Master Synk X trafiła do pierwszych sklepów w Europie w cenie. Cooler Master Synk X ma pojawić się też w wybranych sklepach w Polsce, ale oficjalnej ceny w złotówkach nie znamy.Źródło: Cooler Master