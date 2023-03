Czytnik e-booków Kindle Paperwhite 5 w Biedronce. Takiej promocji jeszcze nie było

Dobra cena.

Zazwyczaj sprawdzając dla Was promocje na elektronikę i inne gadżety związane z technologiami w polskich supermarketach bierzemy pod uwagę sklepy stacjonarne, przeglądając ich gazetki w poszukiwaniu okazji. Tym razem pod lupę wziąłem ofertę internetową sklepu Biedronka Home. Jak się okazało, widnieje w niej czytnik e-booków Kindle Paperwhite 5 w naprawdę niezłej cenie.Kindle Paperwhite 5 to jeden z najczęściej polecanych czytników e-booków. Nic dziwnego, bowiem działa doprawdy świetnie, a jego duży i czytelny 6,8-calowy ekran z technologią E-Ink (wygląda jak prawdziwy papier!) i zagęszczeniem pikseli na poziomie 300 pikseli na cal jest jednym z najlepszych w świecie tych urządzeń. Teraz Kindle Paperwhite 5 najtaniej w Polsce jest dostępny właśnie w sklepie Biedronka Home. Kindle Paperwhite 5 w Biedronka Home sprzedawany jest w najniższej cenie 689 złotych. W tej cenie nie sprzedaje go tak tanio żaden inny sklep operujący w Polsce. Należy dodać, że mowa o Kindle Paperwhite 5 bez reklam, czyli droższej wersji. Ach, no i ten wariant Amazon Kindle ma ładne podświetlenie, umożliwiające czytanie w nocy i uprzyjemniające lekturę w gorszych warunkach oświetleniowych. I owszem, ma polskie menu.E-czytnik Kindle Paperwhite 5 ma oczywiście inne zalety. Oświetlenie ekranu ma regulację barwy, obudowa jest uszczelniona przed szkodliwym działaniem wody (IPX8), sprzęt ma USB-C, dwupasmowe Wi-Fi, przeglądarkę internetową i naprawdę świetną baterię. Obsługiwane formaty plików przez Kindle Paperwhite 5 to Kindle Format 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, niezabezpieczone MOBI, PRC, HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP przez konwersje oraz audible audio format (AAX). Tak, Kindle Paperwhite 5 odtwarza też audiobooki.Co ważne, promocja na Kindle Paperwhite 5 w Biedronka Home trwa tylko do jutra, do 25 marca do godziny 23:59.Tak, warto. To jeden z najlepszych, a zdaniem wielu najlepszy czytnik e-booków.Niektórzy internauci zwracają uwagę na fakt, iż Kindle Paperwhite 5 bez promocji na Amazon.pl kosztuje tyle samo - 689 złotych . To prawda. Czasami da się go wyrwać na promocji odrobinkę taniej. Są jednak osoby, które boją się robić zakupy na Amazonie, więc dobrze, że mają wybór.Swoją drogą, szkoda, że dyrektywa Omnibus nie nakazuje brania pod uwagę cen również z konkurencyjnych sklepów internetowych. To by było piękne, choć niewykonalne.Przypominam, że zgodnie z prawem działającym w Polsce od 1 stycznia 2023 roku, sklepy stacjonarne i internetowe mają obowiązek informowania przy ofertach promocyjnych o najniższej cenie danego produktu na przestrzeni poprzedzających 30 dni w danym sklepie.Źródło: mat. własny