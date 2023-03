Lenovo Legion prezentuje nowe laptopy gamingowe i markę LOQ

Zatrzęsienie nowości.

Laptopy Lenovo Legion Slim 8. generacji

Nowa marka Lenovo LOQ Gaming

Lenovo wspólnie z marką sprzętu dla graczy Lenovo Legion przygotowały prawdziwą ofensywę produktową. Jeden z najpopularniejszych producentów gamingowych laptopów zapowiedział nową markę laptopów i komputerów gamingowych Lenovo LOQ Gaming i zaprezentowała nową serię notebooków Lenovo Legion Slim 8. generacji, w skład której wchodzą urządzenia Lenovo Legion Slim 7 oraz Lenovo Legion Slim 5.Lenovo wzięło sobie do serca to, że każdy gracz lubi mieć wybór. Wyrazem tego jest udostępnienie w sprzedaży jeszcze większej liczby modeli niż kiedykolwiek wcześniej. Kupujący będą mogli wybierać pomiędzy Lenovo Legion Slim 7i oraz 7 (16”, 8), Lenovo Legion Slim 5i oraz 5 (16”, 8), a także nowością w postaci Lenovo Legion Slim 5 (14”, 8). Wyróżnikiem nowej generacji produktów są wbudowane fizyczne chipy sztucznej inteligencji, zasilające Lenovo AI Engine+, który dynamicznie dostosowuje temperaturę Lenovo Legion ColdFront 5.0 w celu optymalizacji chłodzenia na bieżąco i utrzymania maksymalnej wydajności przy minimalnym poziomie hałasu.Wszystkie Lenovo Legion Slim 8. generacji wspierają szybkie ładowanie baterii, mają gniazdo kart pamięci SD, Windows 11 na pokładzie oraz dostarczane są z 3-miesięcznym darmowym dostępem do usługi Xbox Game Pass Ultimate. Pełnowymiarowa klawiatura Lenovo Legion TrueStrike ma pełną klawiaturę numeryczną, duże klawisze strzałek i 1.5-milimetrowy skok klawiszy.Seria Lenovo Legion Slim 7 8. generacji to najwydajniejsze podzespoły na czele z procesorami Intel Core i9-13900H 13. generacji w Lenovo Legion Slim 7i i AMD Ryzen 9 7940HS w Lenovo Legion Slim 7. Oba warianty wyposażono w grafikę NVIDIA GeForce RTX 4070 i do 32 GB pamięci RAM DDR5 5600 MHz. Do wyboru są ekrany WQXGA 240Hz VRR ojasności 500 nitów do sesji gamingowych wymagających wydajności i płynności i panel 3,2K 165 Hz VRR o jasności 430 nitów ze 100% pokryciem przestrzeni barwowej DCI-P3 dla twórców.Lenovo Legion Slim 7i oraz 7 osiągają TDP na poziomie 140 W i mają baterię o pojemności 99,99 Wh. Oba porty USB-C obsługują ładowanie 140 W, a także DisplayPort 1.4. Wi-Fi 7 jest obsługiwane dzięki karcie Filogic 380 Wi-Fi 7 firmy MediaTek.Lenovo Legion Slim 5 oraz 5i są dostępne w wersji 16-calowej, a także nawet 14-calowej w Lenovo Legion Slim 5 wyposażonym w panel OLED. 16-calowy ekran Lenovo PureSight to panel o rozdzielczości WQXGA 16:10, jasności 500 nitów i częstotliwości odświeżania do 240 Hz z VRR.Lenovo Legion Slim 5i jest dostępny z procesorem Intel Core i7-13700H 13. generacji, natomiast Lenovo Legion Slim 5 z procesorem AMD Ryzen 9 7840HS. Oba modele trafią do sprzedaży z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU. Wszystkie laptopy z serii Lenovo Legion Slim 5 można skonfigurować z maksymalnie 32 GB pamięci RAM DDR5 5600 MHz z możliwością rozszerzenia do 64 GB. Bateria ma tu pojemność 80 Wh.Na pokładzie znajduje się również układ LA1 AI, który zasila Lenovo AI Engine+, kontrolujący termikę w celu dynamicznego rozdzielenia mocy pomiędzy CPU i GPU, aby zoptymalizować wydajność i zminimalizować hałas wentylatora. Układ LA w połączeniu z wariantami GPU o wysokiej mocy, takimi jak NVIDIA GeForce RTX 4070 GPU, pozwala Lenovo Legion Slim 5i na osiągnięcie 160 W TDP. Dostępne są także opcje z mniej wydajnymi procesorami graficznymi, które pozwalają na zastosowanie zgrabniejszej obudowy laptopa o grubości zaledwie 19,7 mm w najcieńszym miejscu.Równolegle zaprezentowano urządzenia z nowej serii Lenovo LOQ, pośród których znalazły się laptopy Lenovo LOQ w rozmiarach 16 i 15 cali z Windows 11, w konfiguracjach z procesorami 13. generacji Intel Core i AMD Ryzen 7000 oraz z kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX serii 40, a także komputer stacjonarny Lenovo LOQ Tower.Źródło: Lenovo