Huawei Watch Ultimate zaprezentowany. Ten smartwatch ma (prawie) wszystko

Drogi, ale...

Huawei Watch Ultimate - specyfikacja

Polska premiera Huawei Watch Ultimate

Firma Huawei zaprezentowała dziś globalnie swój najnowszy, dość zaskakujący smartwatch. Inteligentny zegarek Huawei Watch Ultimate to sprzęt, który od strony funkcji można śmiało porównać z topowymi propozycjami od Apple i Garmina. Jasne, to nie ta sama liga, ale patrząc na zestaw czujników, Huawei Watch Ultimate nie wypada blado na tle urządzeń takich jak Apple Watch Ultra lub Garmin Epix Gen 2 Sapphire. Jeszcze przed uruchomieniem sprzedaży w Polsce producent zorganizował interesujący konkurs związany ze swoim nowym zegarkiem.Pierwsza marka, jaka przychodzi mi na myśl, gdy patrzę na niebieską wersję zegarka z wyświetloną nań tarczą do TAG Heuer. Cena Huawei Watch Ultimate niebezpiecznie zbliża się z resztą do marek premium sprzedających klasyczne zegarki. Topowy wariant kosztuje w przeliczeniu na złotówki ok. 4500 złotych, a cena Huawei Watch Ultimate w Polsce może być jeszcze wyższa.Huawei Watch Ultimate wyposażono w 1,5-calowy ekran LTPO AMOLED o rozdzielczości 466x466 pikseli, jasności do 1000 nitów i odświeżaniu 60 Hz. Bateria ma mu zapewnić co najmniej 8 dni pracy na jednym ładowaniu, a wynik ten może sięgnąć nawet 14 dni. Użytkownik może korzystać z dwuzakresowej łączności GNS, zapewniającej znacznie dokładniejszy zapis tras niż moduły jednozakresowe.Huawei chwali się, że obudowa Huawei Watch Ultimate wykonana jest ze stopu cyrkonu, wysoce odpornego na uderzenia, nawet 4-krotnie bardziej niż stal. Unikalną cechą smartwatcha jest zdolność do przebywania na głębokości nawet 100 metrów pod wodą - wszystko po to, aby dało się w nim nurkować, także w słonej wodzie morskiej. Wodoodporność na poziomie 10 ATM potwierdzono certyfikatami ISO 22810 i EN13319. Urządzenie może przebywać na wspomnianej głębokości do 24 godzin. Robi wrażenie.Wśród czujników są akcelerometr, żyroskop, magnetometr, optyczny czujnik tętna, barometr i czujnik temperatury. Dzięki nim i innym modułom zegarek ma pomiar EKG, monitoruje tętno, natlenienie krwi, jakość snu i stres. Pośród opcji łączności GNS są GPS, GLONASS, Beidou, Galileo i QZSS.Złe wieści: NFC ma nie działać w Polsce. Kolejna zła wiadomość: brak obsługi LTE. Dość poważne braki, biorąc pod uwagę wysoką cenę zegarka.Do sprzedaży w Europie trafi wyceniona na 800 euro wersja Expedition Black na pasku z tworzywa sztucznego oraz droższa, wyceniona na 940 euro Voyage Blue z bransoletą.Huawei Watch Ultimate swój debiut w Polsce zaliczy już 3 kwietnia, kiedy to poznamy jego oficjalne polskie ceny.Już teraz w Polsce ruszył związany z zegarkiem konkurs, w którym wygrać da się Huawei Watch Ultimate Expedition Black, dwa smartwache Huawei Watch Buds oraz 50 kodów rabatowych o wartości 200 złotych na zakupy w sklepie Huawei. Wystarczy odpowiedzieć na zadanie konkursowe: "Opisz swoją najciekawszą sportową przygodę" i zapisać się do newslettera. Konkurs potrwa do 2 kwietnia, pod tym adresem Źródło: Huawei