HUAWEI P60 Pro oficjalnie. Flagowiec, który zachwyca aparatami

HUAWEI pomimo braku dostępu do części amerykańskich technologii (głównie usług Google i łączności 5G) nie rezygnuje z rynku smartfonów i wciąż inwestuje w swoje flagowce. W Chinach zaprezentowano właśnie całą gamę nowych produktów, ale fani marki mogą spać spokojnie, bowiem produkty te trafią oficjalnie do Europy już 9 maja.Z oficjalnego komunikatu producenta dowiedzieliśmy się, że tej wiosny Huawei zaprezentuje w Europie dwa smartfony nowej generacji. Pierwszy z nich to– najbardziej zaawansowany model z flagowej serii P. Na rynek trafi też składany flagowiec,. Ponadto, ogłoszono premierę zegarka, laptopa, a dla entuzjastów muzyki firma przygotowała słuchawkiNie jest zaskoczeniem, że najnowszy HUAWEI P60 Pro pozbawiony został pewnych rozwiązań, które są obecnie standardem w topowych smartfonach konkurencyjnych marek. Mowa oczywiście o wsparciu dla 5G, smartfon napędza dość wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 z obsługą sieci 4G. Na pokładzie nie znajdziemy usług Google, producent tradycyjnie już instaluje własne oprogramowanie HarmonyOS 3.1.

HUAWEI P60 Pro - wersje kolorystyczne

HUAWEI P60 Pro / foto. zrzut ekranu z filmu na kanale @zhongwenze

Innowacyjny zestaw aparatów

48-megapikselowy aparat super-spotting (przysłona F1.4~F4.0, optyczna stabilizacja obrazu OIS)

13-megapikselowy aparat ultraszerokokątny (przysłona F2.2)

48-megapikselowy teleobiektyw noktowizyjny (przysłona F2.1, optyczna stabilizacja obrazu OIS)

Zdjęcia wykonane HUAWEI P60 Pro / foto. Huawei

Uwagę zwraca nowy projekt wyspy aparatów, plecki są zaoblone, a całość spaja metalowa ramka. Na froncie znajdziemy ekran o przekątnej 6,67 cala wyświetlający 1,07 miliarda kolorów. Jest to panel OLED (FHD+ 2700 × 1220 pikseli), obsługuje adaptacyjną częstotliwość odświeżania 1-120 Hz LTPO.Najnowszy flagowiec Huawei posiada baterię o pojemności 4815 mAh, smartfon obsługuje szybkie ładowanie przewodowe 88 W (20 V/4,4 A) oraz 50 W bezprzewodowe. Tradycyjnie, nie zabrakło bezprzewodowego ładowania zwrotnego.Flagowce z serii P zawsze oferowały ponadprzeciętne możliwości fotograficzne. Wygląda na to, że HUAWEI P60 Pro również nie zawiedzie w tej kwestii.Za zdjęcia odpowiada zestaw 3 aparatów:Podobnie, jak w Huawei Mate 50 Pro , otrzymujemy tutaj fizyczną przysłonę F1.4 - F4.0 oraz czujnik RYYB. Według producenta, zdjęcia w słabym świetle mają być spektakularne, a w obraz w ciemnych obszarach bardziej wyrazisty. Za odwzorowanie szczegółów odpowiada nowy silnik XD Fusion Pro.HUAWEI P60 Pro obsługuje łączność satelitarną i co ciekawe, obsługuje dwukierunkowe wiadomości satelitarne Beidou, co z pewnością docenią użytkownicy w Chinach.Wciąż nie wiemy, ile P60 Pro będzie kosztował w Europie. W Chinach za podstawowy wariant trzeba zapłacić około 1023 USD (4400 zł).Dostępność najnowszych smartfonów – HUAWEI P60 Pro i HUAWEI Mate X3 oraz laptopa HUAWEI MateBook X Pro zostanie potwierdzona podczas uroczystej europejskiej premiery 9 maja br. w Monachium.Źródło: Huawei / foto. @zhongwenze na YouTube