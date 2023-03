CEO NVIDIA mówi, że może rządzić firmą jako robot przez kilkadziesiąt lat

A może to nie był żart?

Jensen Huang zaskakuje w wywiadzie z CNBC

"Mogę wykonywać dobrą robotę przez kolejne 30 lat w swojej ludzkiej postaci. Za kolejne cztery dekady będę robotem, no i wtedy będą pracował może kolejne trzy lub cztery dekady. Mam więc nadzieję, że będę mógł się tym cieszyć przez bardzo długi czas."

W świecie nowych technologii aktywnie działa co najmniej kilka ikonicznych osobowości, które mnóstwo osób jest w stanie szybko powiązać z konkretną marką.i Tesla.i AMD.i NVIDIA. To właśnie CEO największego na świecie producenta kart graficznych w poprzedzającej GTC rozmowie z CNBC wypowiedział ciekawą opinię na temat swojej przyszłości w firmie.Pamiętam jak w sierpniu 2021 roku NVIDIA wywołała u wielu osób niemały opad szczęki, przygotowując mistyfikację rodem z filmu science fiction . Na konferencji NVIDIA, odbywającej się w ramach GTC 2021, ze swoim przemówieniem wystąpił Jensen Huang. Jak się później okazało, zarówno cała scenografia, jak i sam CEO NVIDIA (!) zostały wygenerowane komputerowo na platformie NVIDIA Omniverse . W tym kontekście interesująca jest najnowsza wypowiedź Huanga, jaką udzielił CNBC. Należy traktować ją z przymrużeniem oka, ale...60-letni dyrektor generalny firmy NVIDIA, Jensen Huang, w wywiadzie udzielonym CNBC żartował o zostaniu robotem i kierowaniu firmą NVIDIA przez kolejne 30 lat. Zapytany o to, jak długo jeszcze zamierza nadal być CEO NVIDIA, odparł: