Ceny smartfonów iPhone 14 Pro w Polsce mocno spadły. Oto najlepsze oferty

Trudno kupić je taniej.

iPhone 14 Pro - najtaniej. Gdzie kupić?

iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max to nie tylko najlepsze smartfony w historii Apple. To również smartfony najdroższe, co jest sporym zmartwieniem dla pokaźnego grona konsumentów. Oficjalne ceny Apple wynoszą dla tych dwóch urządzeń odpowiednio 6499 złotych i 7199 złotych - to wcale niemało. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z tego, że o ile ceny w oficjalnym sklepie Apple są bardzo wysokie, to telefony te można nabyć już znacznie taniej u innych sprzedawców. Ceny iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max spadły od momenty ich debiutu. Jak mocno? Zobaczcie. Przy okazji sprawdzimy, ile realnie kosztuje najtańszy iPhone 14 iPhone 14 Pro to mniejszy z flagowców Apple, którego docenią osoby poszukujące najwyższej wydajności i doskonałego aparatu w możliwie jak najmniejszym smartfonie. Wyposażonego w ekran o przekątnej 6,1-cala iPhone'a 14 Pro wygodnie obsługuje się jedną dłonią. Dacie wiarę, że da się go kupić w cenie obiektywnie gorszego iPhone'a 14 Plus. Gdzie?