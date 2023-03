realme C55 już w Polsce w kuszącej cenie, z prezentem

Niedrogi smartfon z Androidem.

realme C55 w Polsce - specyfikacja

realme C55 – cena i przedsprzedaż w Polsce

Zdjęcie z polskiej premiery realme C55. | Źródło: Instalki.plrealme C55 to pierwszy smartfon na świecie, który skopiował Dynamiczną Wyspę (ang. Dynamic Island) obecną w najnowszych smartfonach iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max. Tutaj rozwiązanie nazywa się Mini Capsule, a jego funkcjonalność jest zbliżona do Dynamic Island w smartfonach Apple. Telefon może wyświetlać na nowoczesnym notchu m.in. stan naładowania baterii i liczbę kroków przebytych danego dnia.realme C55. | Źródło: Instalki.plrealme C55 stawia na 6,72-calowy ekran IP o rozdzielczości 1080x2400 pikseli i częstotliwości odświeżania obrazu wynoszącej 90 Hz. O wydajność smartfona dba układ MediaTek Helio G88, współpracujący z 6 lub 8 GB pamięci RAM. Do dyspozycji użytkownik oddano 128 lub 256 GB pamięci na dane - zależnie od wariantu.W kwestii łączności mamy tutaj niestety tylko 4G, jest też Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC oraz GNS z GPS, GLONASS i Galileo. Nie zabrakło obsługi dwóch kart nano SIM i niezależnego gniazda na kartę pamięci micro SD.realme C55. | Źródło: Instalki.plNa miłośników fotografii mobilnej czeka podwójny tylny aparat. To duet, na który składają się sensor główny 64 Mpix oraz kamerka 2 Mpix do pomiaru głębi tła. Szkoda, że nie postanowiono na obiektyw szerokokątny.Smartfon zasilany baterią o pojemności 5000 mAh wspiera szybkie ładowanie SuperVOOC 33 W. Tak, ładowarka dostarczana jest w zestawie. Smartfon o wymiarach 165,65 x 75,98 x 7,89 mm ma masę 189,5 grama.realme C55. | Źródło: Instalki.plUrządzenie działa pod kontrolą systemu Android 13 przykrytego nakładką realme UI 4.0.realme C55 sprzedawany jest w wersjach z obudową turkusową (Rainforest), srebrną (Sunshower) oraz czarną (Rainy Night).W przedsprzedaży trwającej do 2 kwietnia smartfon realme C55 8/256 kosztował będzie 999 złotych w sieciach sklepów Media Expert, Media Markt, Komputronik, RTV Euro AGD, x-kom, sklep-realme.pl i realmeshop.pl. Od kwietnia cena wróci do poziomu 1099 złotych.realme C55. | Źródło: Instalki.plOd dziś do 5 kwietnia można nabyć także realme C55 8/256 w zestawie z opaską sportową realme Band 2 za 1099 złotych w T-Mobile.realme C55 6/128 będzie z kolei dostępny w sieci Play do 5 kwietnia w cenie 999 złotych w zestawie z opaską sportową realme Band 2.Źródło: realme