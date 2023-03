Na co zwrócić uwagę wybierając głośnik Power Audio?

Profesjonalne brzmienie? Mamy na to receptę

Sprzęt power audio może być spełnieniem marzeń każdego miłośnika imprez tanecznych. Wygodny w użyciu głośnik w kształcie wieży można ustawić w dogodnym miejscu, aby cieszyć się donośnym brzmieniem i mocnym basem.Power Audio idealnie sprawdzi się jako sprzęt do zastosowań domowych i niewielkich imprez w plenerze. Co ważne, tego typu głośniki są kompletne i zazwyczaj nie wymagają dokupowania dodatkowego sprzętu, co stanowi niepodważalny atut.Dobry sprzęt Power Audio cechuje się nie tylko dużą mocą, ale i wszechstronnością. Oto najważniejsze aspekty, na które warto zwrócić uwagę wybierając model dla siebie:podawana jest zazwyczaj w watach (W). Teoretycznie, im większa moc, tym większa głośność zestawu, ale nie zawsze będzie wiązało się to z lepszą jakością. Warto zatem sprawdzić opinie o danym urządzeniu oraz przeczytać recenzje, aby upewnić się, czy jakość brzmienia będzie dla nas wystarczająco satysfakcjonująca. Z pewnością warto tutaj postawić na producentów specjalizujących się w sprzęcie audio.Jeżeli szukasz wszechstronnego głośnika, zwrócić uwagę na możliwości związane z łącznością. Najważniejsza jest komunikacja Bluetooth, dzięki temu z głośnikiem można połączyć się bezprzewodowo za pomocą smartfonu, tabletu czy laptopa. W ten sposób można bez problemu odtwarzać muzykę z ulubionych aplikacji streamingowych z muzyką, jak Spotify, Tidal, Apple Music, Deezer czy YouTube Music.Istotnym aspektem jest wspierany standard Bluetooth, im wyższa wersja tym lepiej. Najnowszy standard Bluetooth 5.3 to mniejsze opóźnienia i lepsza stabilność połączenia.Dobry sprzęt Power Audio charakteryzuje się bogatym zestawem złącz. Zwróć uwagę na obecność wejść mikrofonowych, jeżeli myślisz o karaoke. Przydatne mogą okazać się też złącza: USB, czytnik kart pamięci, HDMI, złącze AUX, złącze optyczne.Jeżeli zamierzasz przesyłać muzykę bezprzewodowo, sprawdź w specyfikacji, jakie kodeki wspierane są przez głośnik. Oznaczenia takie jak aptX, SBC, LDAC, AAC to gwarancja lepszej jakości przesyłanej muzyki. Korzystając z nośników USB, warto upewnić się czy głośnik wspiera formaty FLAC, MP3, WAV i WMA.Impreza w plenerze? Tutaj przyda się głośnik mobilny z wbudowaną baterią. Przeglądając specyfikację głośników porównaj ich czas pracy na jednym ładowaniu. NIektóre potrafią grać nawet 25 godzin, co jest świetnym wynikiem.Wybrane urządzenia posiadają wbudowane oświetlenie LED, które potrafi nawet emitować efekty w rytm odtwarzanej muzyki.Jeśli głośnik ma być mobilny i nie zamierzasz trzymać go wyłącznie w domu, zwróć uwagę na aspekty związane z wygodą użytkowania. Z pewnością przyda się wygodny uchwyt do przenoszenia, nie bez znaczenia jest też klasa wodoszczelności.Wybrane głośniki posiadają imprezową funkcję karaoke, dzięki której wyciszysz lub usuniesz wokal z wybranego utworu.Kierując się powyższymi kryteriami na pewno wybór zestawu Power Audio będzie łatwiejszy. Głośnik należy przede wszystkimi nie warto inwestować w funkcje, które nie będą wykorzystywane.