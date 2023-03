Darmowe laptopy dla uczniów z grawerunkiem. Dziwne wytłumaczenie rządu

Co to da?

Odsprzedaż darmowych laptopów dla uczniów ma utrudnić godło Polski

Z początkiem marca tego roku poznaliśmy nowe szczegóły na temat inicjatywy rozdania darmowych laptopów uczniom klas 4. szkół podstawowych. Teraz wiemy także, jaki sposób wymyślił rząd, aby wyeliminować lub przynajmniej ograniczyć ewentualną odsprzedaż urządzeń przez obdarowanych. Trudno określić go już teraz inaczej niż mianemPomysł partii Prawo i Sprawiedliwość na wydanie milionów złotych publicznych środków na zakup laptopów dla 4-klasistów został przyjęty z mieszanym entuzjazmem. Niektórzy krytykują fakt, że dostaną go absolutnie wszyscy uczniowie, bez względu na swój status majątkowy oraz to, czy notebooka faktycznie potrzebują. Pojawiły się obawy, że mnóstwo beneficjentów programu po prostu sprzeda laptopa. Dziś rząd ogłosił, jak chce zwalczać ten problem.W rządowym komunikacie widnieje informacja o tym, że każde z urządzeń będzie miało wygrawerowanego orła identycznego do tego z polskiego godła oraz opatrzone będzie napisem "Rzeczpospolita Polska". Co ciekawe, w komunikacie rządu pojawiło się określenie, który kłóci się nieco ze stwierdzeniem, że uczniowie "dostaną laptopy na własność".