Cała prawda o telewizorach 8K. Pieniądze wyrzucone w błoto?

Telewizory 8K z perspektywy lat

Samsung - samozwańczy Król 8K

Telewizory 8K to nie tylko rozdzielczość

Chocholi taniec nad energooszczędnością

Telewizorom 8K na razie dziękujemy

Telewizory 8K w szerokiej ofercie sprzedażowej pojawiły się prawie pięć lat temu. Wiele osób, w tym i ja, miało nadzieję, że ów debiut będzie katalizatorem umożliwiającym rozwój nowej technologii zarówno w produktach, jak i streamingu. Po kilku latach z pełną odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że projekt 8K stoi w miejscu, a niektóre odbiorniki z tego segmentu toJuż na wstępie odpowiem na kluczowe pytanie: Czy warto na dzień dzisiejszy kupić odbiornik 8K. W mojej opinii zdecydowanie nie. Nie będę ukrywał, że jednym w powodów napisania tego tekstu była ostatnia informacja dotycząca nowego modelu 8K. Przepraszam Państwa, ale nie znajduję absolutnie żadnego rozsądnego wyjaśnienia, dla któregoz Quantum Dot w 2023 r. w przekątnej 65 cali został wyceniony na abstrakcyjną kwotę. Lecz zanim przejdę do konkretów muszę dokonać pewnej retrospekcji.W 2018 r. kilku producentów zaprezentowało swoje odbiorniki 8K m.in.: LG Electronics - 88” OLED, TCL model X10. Jednakże to Samsung jako pierwszy zdecydował się wprowadzić na rynek całą serię telewizorów 8K. Polska premiera QLED Q900R (65”, 75”, 82”, 85”), w której miałem okazję uczestniczyć odbyła się w listopadzie 2018 r. Rok później na półkach sklepowych pojawił się model 8K Sony ZG9 (98’’, 85”). W tym samym roku na łamach naszego serwisu przetestowaliśmy egzemplarz Samsung 65” Q950R . Pamiętam, że upscaling treści był jednym z większych atutów tego odbiornika. Nawet w podsumowaniu pokusiłem się o stwierdzenieNiestety lata mijały, a progres w telewizorach 8K odnośnie podbijania rozdzielczości już nie robił takiego wrażenia, jak kiedyś. Na marginesie, obecnie znajdziemy kilka modeli TV 4K UHD, oferujących bardzo dobre mechanizmy upscalingowe dzięki dedykowanym procesorom obrazu.Warto w tym miejscu przypomnieć spór, który rozpoczął się na targach IFA w 2019 r, pomiędzy dwiema koreańskimi firmami o tzw. „prawdziwe 8K”. Według LG Electronics problem tkwił w niskich wartościach wskaźnika CM (modulacji kontrastu) w odbiornikach 8K Samsunga. Jednym z wymogów stowarzyszenia CTA (Consumer Technology Association), przyznającego certyfikacje dla wyświetlaczy sklasyfikowanych jako 8K UHD, jest uzyskanie współczynnika modulacji kontrastu (określonego w normie ICDM - Międzynarodowego Komitetu ds. Metrologii Wyświetlaczy) na poziome wynoszącym minimum 50%. W przypadku TV LG wartość ta wynosiła 90%, natomiast u Samsunga - 12%.Według nieoficjalnych informacji, do których udało mi się dotrzeć w zeszłym roku: w Polsce w 2021 r. sprzedano w przybliżeniu(0,2% udziału w całym polskim rynku) za kwotę około 52 mln zł. W 99% były to telewizory z segmentu LCD LED. Liderem w ujęciu ilości sprzedany sztuk za 2021 r. był Samsung z 74,6% udziałem, a za nim LG - 20,8% oraz Sony - 4,3%.Nie da się ukryć, że ten koreański producent w segmencie 8K jest liderem. Od lat systematycznie wprowadza na rynek nowe serie, co by nie mówić - w kosmicznych cenach. Właściwie w 2023 r. Samsung, pozostał sam na tzw. placu boju, gdyż Sony i TCL wycofały się z segmentu telewizorów 8K. W ofercie japońskiej firmy pozostał w sprzedaży egzemplarz z ubiegłego roku Bravia XR Z9K. Jedynym konkurentem wydaje się być LG Electronics, choć i tu należy postawić znak zapytania, czy i ile modeli 8K od tego producenta w 2023 r. pojawi się na półkach sklepowych.Podsumowując, polski rynek odbiorników 8K na dzień dzisiejszy można analizować wyłącznie przez pryzmat jednej firmy - Samsung. Nieoficjalnie, w kuluarach, mówi się, że Koreańczycy w styczniu 2023 r. mieli w udział w rynku na poziomie 97% zarówno pod względem ilościowym (około 580 sztuk), jak i wartościowym (około 1,25 mln Euro).Zacznijmy od końca – jeśli kupujesz TV 8K wyłącznie dla rozdzielczości, wyrzucasz pieniądze w błoto. Po pierwsze, kontent 8K znajdziemy wyłącznie na YouTube. Wątpię jednak, aby ktoś kupował telewizor np. Samsung QN900B (w cenie 26 999 zł) lub Sony 75” Z9K (34 999 zł) w celu oglądania demówek z serwisu YT. Notabene ostatnie pięć lat ewidentnie pokazuje, że w materii streamingu 8K zupełni nic się nie dzieje. Celowo pomijam zeszłoroczną deklarację Amazon co do rozwoju/wsparcia 8K, gdyż jak unaoczniły wydarzenia z ostatnich tygodni, serwis ten potrafi mieć problem z materiałami UHD HDR – czytaj więcej Po drugie, na przestrzeni ostatnich lat można zaobserwować ewidentny postęp w mechanizmach upscalingu w odbiornikach 4K. Myślę tu zarówno o kwestiach software (sztuczna inteligencja), jak i hardware – procesory nowego typu.Ktoś może zarzucić mi tzw. hipokryzję technologiczną oraz krótkowzroczność w temacie rozwoju 8K, lecz jeśli przez pół dekady brak ewidentnego progresu to coś tu jest nie tak …Fakt, telewizory 8K są przeważnie dobrze wyposażone: matryca typu VA w przypadku TV Mini LED z dużą liczbą stref wygaszania, HDMI 2.1, zaawansowane procesory obrazu. Jednak nie zawsze tak jest, a przykładem może być Samsung QN700B z 2022 r., z serii Excellence Line z 60Hz matrycą. Hmmm… „Excellence” powinien być utożsamiany z doskonałością, lecz nie w tym wypadku.Duża jasność panelu w telewizorach 8K to kolejny pseudo argument ich zwolenników. Bądźmy jednak szczerzy, zawansowane modele 4K UHD Mini LED, QD-OLEDy, czy OLEDy z nowym typem matrycy również potrafią zagwarantować bardzo dobrą jasność, co przekłada się w wielu przypadkach na świetne efekty w trakcie wyświetlania treści HDR.Zwykło się mawiać, że zakup odbiornika 8K ma wyłącznie sens w przypadku dużych przekątnych. Dla mnie wielkoekranowe TV zaczynają się od 75”, a w tym roku ceny Samsung 8K prawdopodobnie będą wyglądać następująco: 75QN900C – 39 999 zł, 75QN800C – 29 999 zł, 75QN700C (60 Hz matryca) 24 999 zł. Należy jednak brać pod uwagę, że ceny mogą być o 10% niższe. Przypominam, na półkach sklepowych znajdziemy jeszcze modele z 2022 r. np. Samsung 75” QN900B - 26 999 zł, Sony 75” Z9K - 34 999 zł. Tak, tak, wiem, w myśl powiedzenia, „kto bogatemu zabroni”, ale ja zaproponuję Wam teraz kilka nieco tańszych egzemplarzy 4K, które w mojej opinii są godne polecenia. Są to: TCL Mini LED 75” C935 – 11 999 zł, Samsung Neo-QLED 75” QN91 – 12 999 zł, Sony Mini LED Bravia XR 75” X95K – 16 999 zł, LG OLED 77” G23LA – 21 999 zł, Philips OLED+ 77” 937 – 21 999 zł. Wyboru powyższych propozycji dokonałem z czystą premedytacją, gdyż przyjęło się, że 8K to tzw. produkty premium. Dlatego też postanowiłem zaproponować Wam włącznie kategorię odbiorników premium 4K UHD u wybranych producentów.Nie jest wielką tajemnicą, że nowe unijne regulacje odnośnie zużycia energii przez odbiorniki mocno namieszały na rynku. Temat ten niedawno opisywał mój redakcyjny kolega w tekście „Zakaz sprzedaży 'nieekologicznych' telewizorów w Unii Europejskiej już działa” Największe problemy ze spełnieniem nowych norm mają właśnie telewizory 8K, które są mocno energożerne. Przykładowo pobór mocy 75" QN900B (2022 r.) to 303 kWh/1000h, a 75" QN800B (2022 r.) - 284 kWh/1000h. Dla porównania Sony 75" Z9K (2022 r.) to tylko 141 kWh/1000h.Producenci, chociaż na chwilę obecną powinienem napisać w liczbie pojedynczej –producent Samsung, stanął w tym roku przed ciężkim zadaniem ograniczenia poboru prądu. Jak łatwo się domyśleć, ograniczenie to będzie - delikatnie mówiąc - ściemą do kwadratu. Wszystko bowiem wskazuje na to, że w telewizorach zostanie zaimplementowany specjalny domyślny tryb Eco, w którym jasność obrazu będzie ustawiona na bardzo niskim poziomie. Oczywiście domyślny tryb obrazu będzie można w każdym momencie zmienić, ale to właśnie on będzie branym pod uwagę przez UE, jako wyznacznik norm w kwestii konsumpcji energii przez dane urządzenie. Należy wspomnieć, że nowe regulacje dotyczące poboru energii dotyczą wyłącznie urządzeń wprowadzonych do sprzedaży po 1 marca 2023 r.Na marginesie, wymysł Unii Europejskiej nt. norm energooszczędności w odbiornikach TV uważam za totalny absurd, porównywalny do tego z 2001 r., gdzie marchew zakwalifikowano jako owoc.Właściwie podsumowanie mógłbym zacząć od sparafrazowania słynnej wypowiedzi dwóch starszych Pań z popularnego filmu krążącego w polskim internecie: telewizory 8K –. Nie znajduję bowiem żadnych sensownych argumentów, które pozwoliłyby mi zachęcić Was do zakupu telewizorów 8K. W mojej ocenie korzyści z użytkowania oraz możliwości technologiczne są niewspółmierne do wysokiej ceny, jaką musimy zapłacić za tego typu produkt. (foto-7 własne Samsung QN900A)Czy zatem TV 8K staną się za czas jakiś reliktem przeszłości, jak w przypadku zakrzywionych telewizorów lub 3D. Zapewne nie, lecz na realne korzyści z konsumpcji treści 8K przyjdzie nam poczekać dobrych kilka lat, jak nie dekadę. Na tą chwilę telewizory te stały się dla producentów, a w tym roku jak na razie dla jednego producenta -Samsung- marketingową wędką umożliwiającą łapanie konsumentów z dobrze wypchanym portfelem. Po krótkim namyślę, konkluzja może być tylko jedna, jakości obrazu/możliwości technicznych vs. cena TV 8K np. w serii Excellence Line powodują, że mamy do czynienia z najbardziej przereklamowanym produktem ostatnich lat.Źródło: własne / fot.tyt. Samsung